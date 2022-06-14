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Van Gölü kıyısında kan donduran olay! Korkunç bir halde buldular

14.06.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında yürümek için giden vatandaşlar tarafından çürümüş bir ceset bulundu. Cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Cesedin ne zamandan beri göl kıyısında olduğuna dair araştırmalar sürüyor.

Van Gölü kıyısında kan donduran olay! Korkunç bir halde buldular

Kan donduran olay, öğle saatlerinde Tatvan-Van karayolu güzergahında bulunan Van Gölü kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van Gölü kıyısında yürümek için giden vatandaşlar çürümüş ceset buldu.

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ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken, cesedin ne zamandan beri göl kıyısında olduğuna ilişkin araştırmalar devam ediyor.

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Ceset otopsi için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Bitlis
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