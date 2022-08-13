HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Van Gölü'nde dolunay manzarası nefes kesti

Van Gölü'nde dolunay manzarası nefes kesti

13.08.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolunayın Van Gölü üzerinde yükselerek oluşturduğu yakamoz Bitlis’in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

Van Gölü'nde dolunay manzarası nefes kesti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü’ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

y1

Bazı vatandaşlar ilçenin sahilinde bulunan Öğretmenevi iskelesine inerek Van Gölü’nde oluşan yakamozu izledi. Bazı vatandaş çay eşliğinde manzaranın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

y2

Ahlat’ta doğa fotoğrafları çeken Şahin Şerefoğlu, "Ben Ahlat’ta doğdum, büyüdüm. 30 yıldır Ankara’da yaşıyorum ama her yaz Ahlat’a geliyorum. Ahlat’ta fotoğraf için cennet sayılacak yerler var. Bunların en başında Ahlat’ın Van Gölü sahilinde oluşan yakamoz ve mehtap. Ayın Van Gölü üzerinde doğuşu harika manzaralar oluşturuyor. Bizde bunları çekiyoruz. Ahlat’ta bulunanların ve dışarıdan gelen insanların bu fırsatları kaçırmamalarını diliyorum. Gerçekten fotoğrafa merakı olan insanlar buradan çok istifade edecekler. Fotoğraf çekenler bu manzaraları değerlendirsin. Çok keyifle bu yakamozu bekleyip çekiyoruz" dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocukların kavgasına aileler karıştı! 2 kişi yaralandıÇocukların kavgasına aileler karıştı! 2 kişi yaralandı
Bakan Soylu'dan iddialara videolu yanıt!Bakan Soylu'dan iddialara videolu yanıt!
Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti ve İYİ Parti'nin oy oranlarındaki değişim gündem olduSon ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti ve İYİ Parti'nin oy oranlarındaki değişim gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Dolunay Van Gölü yakamoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati o sözlere açıklık getirdi! "Tam ÖTV'yi artıracaktık ki..."

Bakan Nebati o sözlere açıklık getirdi! "Tam ÖTV'yi artıracaktık ki..."

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

20 günlük evlilerdi! Kavga felaketle sonuçlandı: Damat hayatını kaybetti

20 günlük evlilerdi! Kavga felaketle sonuçlandı: Damat hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan iddialara videolu yanıt!

Bakan Soylu'dan iddialara videolu yanıt!

Cerablus'taki görüntüler olay oldu! Valilikten yalanlama geldi

Cerablus'taki görüntüler olay oldu! Valilikten yalanlama geldi

İlginizi Çekebilir

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.