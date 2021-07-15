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  4. Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

15.07.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'ne açılan 30'dan fazla kişinin bulunduğu gezi teknesi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Teknedekiler, itfaiye ekiplerince halatlarla karaya çıkarıldı.

Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

Edremit ilçesindeki marinadan gezi teknesi, yolcular alındıktan sonra Van Gölü'ne açıldı. Teknenin kaptanı, bir süre sonra çıkan fırtına nedeniyle geri dönmek istedi. Tekne, limana gireceği sırada, kıyıya yaklaşık 10 metre kala sürüklenip, karaya oturdu.

Bu sırada 30'dan fazla yolcu, panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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BAYGINLIK GEÇİRENLER HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiyeciler, halatlarla teknede mahsur kalanları kurtardı. Panik nedeniyle baygınlık geçirenler ise hastaneye kaldırıldı. (DHA)


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