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  4. Van Gölü'nde ilginç anlar! Canavar sandılar, yaban domuzu çıktı

Van Gölü'nde ilginç anlar! Canavar sandılar, yaban domuzu çıktı

28.10.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yüzen yaban domuzunu canavar sanan vatandaşlar, büyük heyecan yaşadı.

Van’da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü’nün açıklarında esrarengiz bir cisim fark etti. Daha sonra araçtan inen vatandaşlar, yüzen cismin karaya yaklaştığını görünce büyük heyecan yaşadı. Vatandaşlar, gördükleri cismi efsane haline gelen Van Gölü Canavarı'na benzetti.

YABAN DOMUZU ÇIKTI

O anları cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydeden vatandaşlar, karaya yaklaşan cismin yaban domuzu olduğunu fark etti. O esnada karaya doğru yüzden yaban domuzu ise vatandaşları görünce tekrar göle doğru yüzmeye başladı. Yaban domuzu yüzerek kıyıdan uzaklaşırken, vatandaşlar ise yaşadıkları şoku atlattıktan sonra yollarına devam ettiler.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van
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