BİTLİS (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Aslında Van Gölü'nün altı adeta bir tarihi müze şeklinde. Van Gölü başlı başına orijinal bir ekosistem. Dünyadaki bulabileceğimiz en eşsiz ekosistemlerden biri. Çünkü kapalı bir göl. Tarihte ne olmuşsa Van Gölü'nde gizli." dedi.

Akkuş, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Adilcevaz Kaymakamlığı, Belediye, Van YYÜ ile Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin katkılarıyla düzenlenen "Tarih Arkeoloji Jeoloji ve Turizm Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Van Gölü'ne en fazla dalış yapanlardan biri olduğunu, her dalışta gölün altında birçok farklı yapı gördüğünü kaydetti.

Gölün altında tespit ettikleri Urartu Kalesi, balık heykelleri, yürüyüş yolları ve evleri henüz açıklamadıklarını bildiren Akkuş, şöyle devam etti:

"Aslında Van Gölü'nün altı adete bir tarihi müze şeklinde. Van Gölü başlı başına orijinal bir ekosistem. Dünyadaki bulabileceğimiz en eşsiz ekosistemlerden biri. Çünkü kapalı bir göl. Tarihte ne olmuşsa Van Gölü'nde gizli. Göllerin şöyle bir özelliği vardır. Göller bulundukları bölgenin adeta geçmişini kaydederler. Van Gölü bölgenin en eski şahidesi. 600 bin yıldan fazladır burada. Nemrut volkanın patlamasıyla şimdiki sıvı oluşuyor. Bu 600 bin yıllık sürede Van Gölü sürekli değişim gösteriyor. Kimi zaman yükselmiş kimi zaman da alçalıyor. Van Gölü'nün bir uçtan bir ucunu görmeniz mümkün değil. İnanılmaz çok büyük bir doğal bir kaynak ve devasa bir ekosistem."