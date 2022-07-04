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Van'ın İran sınırında ortalık karıştı! Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs ateş açılarak durduruldu: 1 ölü, 12 yaralı

04.07.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüs, yol kontrolü yapan jandarmanın 'dur' ihtarına uymadı. Minibüs sürücüsünün üzerlerine doğru gelmesiyle ekipler, aracın lastiklerine ateş açtı. Sürücü yaya olarak olay yerinden kaçarken, Van Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Van'ın İran sınırında ortalık karıştı! Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs ateş açılarak durduruldu: 1 ölü, 12 yaralı

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, aracın lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Sürücünün olay yerine kaçtığı olayda, seken kurşunlar yüzünden bir kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Söz konusu olayla ilgili Van Valililiğinden açıklama geldi.

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: ARACI, JANDARMANIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Van Valiliğiden yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 16.00 sıralarında İran sınırındaki Saray ilçesinde meydana geldi. Koçbaşı-Turan Mahalleri istikametinden gelen minibüs, Karahisar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulmak istendi. Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü minibüsün durdurulabilmesi amacıyla aracın lastiklerine ateş açıldı.

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Lastikleri patlayınca duran minibüste bulunan kaçak göçmenlerden 1'i yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

"Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan Göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van jandarma
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