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Van kedilerini sevme yasağı bitti

15.12.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın bir gözü mavi, diğeri kehribar rengi olan dünyaca ünlü kedilerinin koruma altında olduğu 'Van Kedi Villası'na gelen ziyaretçiler, artık onlarla temas edip elleriyle besleyebilecek. Kentte vaka sayısının düşmesiyle ziyaretçi sayısının arttığını belirten Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde tedbirlerin tamamıyla kaldırılmadığını, kedileri sevmek için içeriye belli sayıda ziyaretçi kabul ettiklerini söyledi.

Van kedilerini sevme yasağı bitti

Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan, farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan kediler de pandemiden etkilendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Van Kedi Villası, 1 Haziran'da normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. Merkez, ziyaretçilerini belli kurallar çerçevesinde kabul edip kedilerle teması yasakladı.

Kentte vaka sayılarının düşmesiyle merkezde de yeni kurallar devreye girdi. Merkeze sınırlı sayıda alınan ziyaretçiler, artık kedilerle temas edip, elleriyle beslemeye başladı. Ziyaretçiler, kedilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara’dan gelen Şermin Zorlu, Van kedilerini ilk defa gördüğünü belirterek, “Mama alarak geldim ve ellerimle beslemeye çalışıyorum. Kedileri çok seviyorum ama Van kedilerinin bir gözünün mavi bir gözünün sarı olması beni çok etkiliyor. Çok güzeller anlatılandan daha da güzeller” dedi.

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YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Pandemi var ve siz bu hayvanları nasıl etkilediğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bir bilinmezin içinde bu kadar hayvanın sağlığını riske atmak büyük sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluk gereği biz pandemi başlar başlamaz araştırma merkezimizi ziyarete kapattık. Personel bile sınırlı sayıda içeri girebildi ve sadece besleme anında izin verdik. Dolayısıyla da zor bir yıl geçirdik" diye konuştu.

Vaka sayılarının azalmasıyla eski normale dönmeye çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Kaya, artık gelen ziyaretçilerin kedileri sevmelerine yavaş yavaş müsaade etmeye başladıklarını da söyledi. Yine bazı kurallar dahilinde kedilerle temasa müsaade ettiklerini belirten Prof. Dr. Kaya, şöyle konuştu:

“İnşallah eski normallerimize döneceğiz. Bizde aileler, çocuklarla birlikte ziyarete geldiği zaman biz vaka sayısının getirmiş olduğu rahatlık olarak görüyoruz. Çünkü vaka sayısı yüksek olduğu zaman aileler çocuklarla birlikte gezmeye gelmezlerdi. Artık hafta sonları çok yoğun olmak şartıyla, hafta içi de ziyaretçi sayımız çok fazla artmaya başladı" diye konuştu.

DHA

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