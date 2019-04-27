Van ve Ağrı'da düzenlenen "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar ve şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 3 aylık çalışma yürüttü.
Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, biri de savcılıkça serbest bırakıldı.
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