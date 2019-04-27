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Van merkezli "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

Van merkezli "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda 5 tutuklama

Van ve Ağrı'da düzenlenen "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar ve şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 3 aylık çalışma yürüttü.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, biri de savcılıkça serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Çaldıran düzensiz göçmen operasyon Van

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