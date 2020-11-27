Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

Van merkezli 6 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik Van merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Mersin ve Diyarbakır düzenlenen operasyonda 29 hedef şahıstan 19’u yakalanıp gözaltına alınmıştır. 10 firari şüphelinin yakalama çalışması devam etmektedir. HDP il binası ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, afiş, kitap ve dijital materyale el konulmuştur” denildi.

