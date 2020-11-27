HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

27.11.2020 13:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

Van merkezli 6 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Van merkezli 6 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik Van merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Mersin ve Diyarbakır düzenlenen operasyonda 29 hedef şahıstan 19’u yakalanıp gözaltına alınmıştır. 10 firari şüphelinin yakalama çalışması devam etmektedir. HDP il binası ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, afiş, kitap ve dijital materyale el konulmuştur” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Depreme böyle yakalandı, kaçarken elindeki bırakmadıDepreme böyle yakalandı, kaçarken elindeki bırakmadı
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Depreme çay içerken yakalandı, kaçarken bardağı bırakmadı

Depreme böyle yakalandı, kaçarken elindeki bırakmadı

43 ilin geçiş güzergahında doğalgaz borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

43 ilin geçiş güzergahında doğalgaz borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

Osmaniye Valisi'nden koronavirüs açıklaması: Durduramazsak can kayıpları sürecek

Vali'den o ilimiz için korkutan açıklama: Can kayıpları sürecek

Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

PKK'lı teröristin ailesine taziyeye giden HDP'li milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma

Teröristin ailesine taziyeye giden HDP'li vekil için flaş karar

Türk gemisine hukuksuz aramayla ilgili soruşturma başlatıldı

Türk gemisinde hukuksuz aramayla ilgili flaş gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.