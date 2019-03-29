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Van merkezli terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Van merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Antalya ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca Van merkezli 6 ilde 26-27 Mart'ta terör örgütünün iş birlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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Çatak terör terör operasyonu Van

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