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Van Ramazan imsakiye 2021 sahur, iftar ve imsak vakitleri! Van imsak ve iftar saatleri

11.04.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala 2021 Van iftar, sahur, imsak vakitleri araştırılmaya başladı. Oruç tutacak olan vatandaşlar arama motorları üzerinden Van iftar saati ne zaman? Van imsak vakti ne zaman? sorularına arama motorları üzerinden yanıt arıyor. İşte, Van 2021 imsakiye...

Van Ramazan imsakiye 2021 sahur, iftar ve imsak vakitleri! Van imsak ve iftar saatleri

Mübarek Ramazan ayı 13 Nisan'da başlıyor. Oruç tutacak olan vatandaşlar Van iftar ve imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Van iftar ve imsak vakitleri duyuruldu. İşte, 2021 Van imsakiyesi..

VAN İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:00 05:27 12:12 15:52 18:48 20:08
14.04.2021 Çarşamba 03:58 05:25 12:12 15:52 18:49 20:10
15.04.2021 Perşembe 03:57 05:24 12:12 15:53 18:49 20:11
16.04.2021 Cuma 03:55 05:22 12:11 15:53 18:50 20:12
17.04.2021 Cumartesi 03:53 05:21 12:11 15:53 18:51 20:13
18.04.2021 Pazar 03:51 05:19 12:11 15:53 18:52 20:15
19.04.2021 Pazartesi 03:50 05:18 12:11 15:54 18:53 20:16
20.04.2021 Salı 03:48 05:17 12:10 15:54 18:54 20:17
21.04.2021 Çarşamba 03:46 05:15 12:10 15:54 18:55 20:18
22.04.2021 Perşembe 03:44 05:14 12:10 15:54 18:56 20:20
23.04.2021 Cuma 03:43 05:13 12:10 15:54 18:57 20:21
24.04.2021 Cumartesi 03:41 05:11 12:10 15:55 18:58 20:22
25.04.2021 Pazar 03:39 05:10 12:09 15:55 18:59 20:24
26.04.2021 Pazartesi 03:38 05:09 12:09 15:55 19:00 20:25
27.04.2021 Salı 03:36 05:07 12:09 15:55 19:01 20:26
28.04.2021 Çarşamba 03:34 05:06 12:09 15:55 19:02 20:27
29.04.2021 Perşembe 03:33 05:05 12:09 15:56 19:03 20:29
30.04.2021 Cuma 03:31 05:04 12:09 15:56 19:04 20:30
01.05.2021 Cumartesi 03:29 05:03 12:09 15:56 19:05 20:31
02.05.2021 Pazar 03:28 05:01 12:08 15:56 19:06 20:33
03.05.2021 Pazartesi 03:26 05:00 12:08 15:57 19:07 20:34
04.05.2021 Salı 03:25 04:59 12:08 15:57 19:08 20:35
05.05.2021 Çarşamba 03:23 04:58 12:08 15:57 19:08 20:37
06.05.2021 Perşembe 03:22 04:57 12:08 15:57 19:09 20:38
07.05.2021 Cuma 03:20 04:56 12:08 15:57 19:10 20:39
08.05.2021 Cumartesi 03:19 04:55 12:08 15:58 19:11 20:41


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