Van Ramazan imsakiye 2021 sahur, iftar ve imsak vakitleri! Van imsak ve iftar saatleri

Mübarek Ramazan ayı 13 Nisan'da başlıyor. Oruç tutacak olan vatandaşlar Van iftar ve imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Van iftar ve imsak vakitleri duyuruldu. İşte, 2021 Van imsakiyesi..

VAN İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:00 05:27 12:12 15:52 18:48 20:08

14.04.2021 Çarşamba 03:58 05:25 12:12 15:52 18:49 20:10

15.04.2021 Perşembe 03:57 05:24 12:12 15:53 18:49 20:11

16.04.2021 Cuma 03:55 05:22 12:11 15:53 18:50 20:12

17.04.2021 Cumartesi 03:53 05:21 12:11 15:53 18:51 20:13

18.04.2021 Pazar 03:51 05:19 12:11 15:53 18:52 20:15

19.04.2021 Pazartesi 03:50 05:18 12:11 15:54 18:53 20:16

20.04.2021 Salı 03:48 05:17 12:10 15:54 18:54 20:17

21.04.2021 Çarşamba 03:46 05:15 12:10 15:54 18:55 20:18

22.04.2021 Perşembe 03:44 05:14 12:10 15:54 18:56 20:20

23.04.2021 Cuma 03:43 05:13 12:10 15:54 18:57 20:21

24.04.2021 Cumartesi 03:41 05:11 12:10 15:55 18:58 20:22

25.04.2021 Pazar 03:39 05:10 12:09 15:55 18:59 20:24

26.04.2021 Pazartesi 03:38 05:09 12:09 15:55 19:00 20:25

27.04.2021 Salı 03:36 05:07 12:09 15:55 19:01 20:26

28.04.2021 Çarşamba 03:34 05:06 12:09 15:55 19:02 20:27

29.04.2021 Perşembe 03:33 05:05 12:09 15:56 19:03 20:29

30.04.2021 Cuma 03:31 05:04 12:09 15:56 19:04 20:30

01.05.2021 Cumartesi 03:29 05:03 12:09 15:56 19:05 20:31

02.05.2021 Pazar 03:28 05:01 12:08 15:56 19:06 20:33

03.05.2021 Pazartesi 03:26 05:00 12:08 15:57 19:07 20:34

04.05.2021 Salı 03:25 04:59 12:08 15:57 19:08 20:35

05.05.2021 Çarşamba 03:23 04:58 12:08 15:57 19:08 20:37

06.05.2021 Perşembe 03:22 04:57 12:08 15:57 19:09 20:38

07.05.2021 Cuma 03:20 04:56 12:08 15:57 19:10 20:39

08.05.2021 Cumartesi 03:19 04:55 12:08 15:58 19:11 20:41



