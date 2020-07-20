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Van Valiliği açıkladı: İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Van Valiliği, ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttığını, şu anda toplam 100 koronavirüs hastasının ise hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

Van Valiliği açıkladı: İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte son dönemde koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuru yapanların test sonuçlarında pozitif çıkanların yüzde 70’inin 60 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

'İLK DEFA YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE HASTA SAYIMIZ ARTMIŞTIR'

“Normalleşme süreciyle birlikte tedbirlerin gevşetilmesi, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, koronavirüsünün yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız için risk artmakta ve yaşlı hastalarımızın da tedavi süreçleri uzamaktadır. İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız artmıştır. Bundan dolayı özellikle yaşlılarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamalı. Tüm vatandaşlarımız da hem kendi hem de yaşlılarının sağlığını korumak, pandeminin yayılmasını önlemek adına maske takıp, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelidir.

'100 HASTANIN TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM ETMEKTE'

Vakaların artmasıyla birlikte alınan hıfzıssıhha kurulu kararıyla son günlerde hastanelerde yaşanan yoğun hasta ziyaretleri de yasaklanmıştır. Öte yandan, yaz mevsimi ile birlikte düğünler artmıştır. Düğün sahiplerinin pandemi kuralları kapsamında düğünlerini yapmaları gerekmektedir. Bununla ilgili kurulan bir komisyon, düğünlerde denetleme yapacaktır. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Riskin farkında olalım. Tedbirlere uyalım. Van’da şu anda toplam 100 koronavirüs hastası hastanelerde tedavi görmekte. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı toplam 13. Bunların 5’i entübe. Evde tedavisi süren toplam hasta sayısı 35. Tedavisi tamamlanıp taburcu olan toplam hasta sayısı bin 270."

Kaynak: İHA

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