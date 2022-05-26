HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van Valisi tarih verdi! İran sınırına duvar örülüyor

Van Valisi tarih verdi! İran sınırına duvar örülüyor

26.05.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran sınırından yasa dışı geçişlerin engellenmesine ilişkin Van Valisi Ozan Balcı önemli açıklamalarda bulundu. İran sınırındaki birliklere ziyaret gerçekleştiren Vali Balcı, 2022'nin sonuna kadar İran sınırına 150 kilometre duvar örüleceğini bildirdi. İşte haberin detayları...

Van Valisi tarih verdi! İran sınırına duvar örülüyor

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde yasa dışı geçişlerin engellenmesi için geçen yıl başlatılan modüler beton duvar çalışmaları devam ediyor. Van'ın yeni Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, sınır hattının Çaldıran kısmında şu ana kadar 40 kilometre duvar örüldüğünü, bu yılın sonuna kadar ise 150 kilometrelik bölümün bitirileceğini söyledi.

Kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan 560 kilometrelik duvarın, Van'ın Çaldıran ilçesindeki 150 kilometrelik bölümünün 40 kilometresi tamamlandı. Kalan 110 kilometrelik bölümün de bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. Yüklenici firmaların kurduğu beton santrallerinde üretilen 4 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına yerleştiriliyor.

h1

Yapılan çalışmalarda 26 mayın tarlası temizlenirken, özellikle Ağrı, Iğdır sınırı ve Çaldıran bölümü dahil, şu ana kadar 191 kilometre duvar yapıldı. Duvar çalışmalarıyla birlikte İran sınır hattında 250 optik kule inşa edildi ve bu kulelerin yüzde 95'i bitti. Kulelerin bazılarından 16 kilometreye kadar cisim ve canlı tespiti yapılabiliyor. İmalatı ASELSAN tarafından gerçekleştirilen optik kulelerin yanı sıra sınır hattında 284 tane termal kamera bulunuyor.

VALİ BALCI, SINIR HATTINDA İNCELEME YAPTI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, sınır hattındaki karakolları ziyaret edip askerlerle sohbet etti. Sınır hattındaki duvar örme ve mayın temizleme çalışmalarını inceleyen Vali Balcı, mayın temizliği yapan askerler ve sınırda nöbet tutan özel harekat polisleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.

h2

Vali Balcı, bu yılın sonuna kadar Van-İran sınır hattındaki 150 kilometrelik kısmına beton duvar örüleceğini belirterek, "Şu anda Türkiye-İran sınırındayız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene 150 kilometre modül duvarlarımızı tamamlayacağız. Duvar yaklaşık 4 metre yüksekliğinde. Şu ana kadar 40 kilometrelik hat bitti. İnşallah bu yıl içerisinde tamamı bitirilecek. Sadece duvar hattını tamamlamıyoruz. Hendekler, elektro-optik kulelerimiz de yapılıyor. Duvarların örüldüğü bölgede mayın temizliği de yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Jandarmamız, hudut birliklerimiz, polis özel harekatlarımız burada. Sınır hattında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Biz de burada komutanlarımızla, emniyet müdürümüzle beraber yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz, arkadaşlarımıza moral veriyoruz. Buradaki çalışmalar gaeyt düzenli bir şekilde devam ediyor. Bu seneki hedefimiz 150 kilometrelik bölümü bitirmek" dedi.

h3

KAÇAK GÖÇMENLERİN GEÇİŞLERİ ENGELLENİYOR

Sınırda kaçak geçişlere yönelik sıkı mücadele yürütüldüğünü söyleyen Vali Balcı, "Duvarlar çekiliyor, hendekler kazılıyor, elektro kuleler kuruluyor. Artık bizim kara kuvvetlerimize ait, hudut karakollarımız var, jandarma karakollarımız var. İnşaatları kontrol eden ve jandarmaya destek veren polis özel harekat var. Devletin bütün kurumları, kişileri canla başla bu iş için yoğun bir çalışma yürütüyor. Geçişler de engellenmeye çalışılıyor. Burası tabiri caizse dağın başı. Karda, soğukta bütün görevlilerimiz bu mücadeleyi devam ettiriyor" diye konuştu.

h4

Vali Balcı'nın İran sınır hattındaki incelemelerine Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren anlar! Şehrin göbeğinde polisle çatıştılarDehşete düşüren anlar! Şehrin göbeğinde polisle çatıştılar
İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptıİstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı
Diş hekimini katleden caniden akılalmaz sözlerDiş hekimini katleden caniden akılalmaz sözler
Anahtar Kelimeler:
Van İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu

İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu

Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'

Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

İlginizi Çekebilir

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.