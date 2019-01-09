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Van ve Bitlis'te eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:46 | Son Güncelleme

Van ve Bitlis'te eğitime kar engeli

Van'ın Çatak ve Çaldıran ile Bitlis'in Tatvan ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okulların, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yarın tatil edildiğini belirtti.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin mağdur olmamaları için ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın günü ara verildiği duyuruldu.

- Bitlis

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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Bitlis Çaldıran Çatak eğitim kar Tatvan Van

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