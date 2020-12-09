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Van’da 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

09.12.2020 09:05 | Son Güncelleme:
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Van’da 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi kırsalında 8 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi kırsalında 8 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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