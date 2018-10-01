Van'da 140 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 140 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokakta bir eve operasyon düzenledi.
Evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 90 Afganistan ile 50 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Olayla ilgili E.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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