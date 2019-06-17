HABER

Van'da 251 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

VAN'da, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş, İran ve Pakistan uyruklu 251 kaçak göçmen yakalandı.

VAN, (DHA) - VAN'da, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş, İran ve Pakistan uyruklu 251 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde; durdurulan araçlarda yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 172'si Afganistan, 44'ü Bangladeş, 23'ü İran ve 12'si Pakistan uyruklu olmak üzere 251 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
10 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu10 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu
Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 ölüSiirt’te tarım aracı devrildi: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İlginizi Çekebilir

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.