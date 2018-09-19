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Van'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

Van'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Gaziosman 15. Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi.

Evde, yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afganistan ve 23 Pakistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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