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Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

VALİ, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralı askerleri ziyaret etti.

VALİ, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralı askerleri ziyaret etti. Vali Bilmez, bugün akşam saatlerinde askerleri taşıyan yarım otobüsün Erciş ilçesinden Van'a gelirken lastiğinin patlaması sonucu devrilerek kaza yaptığını belirterek, "Kazada 26 yaralımız var. Yaralıların hepsini hastanelere sevk ettik. Yaralılardan 11'i Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 13'ü Van Eğitim Araştırma Bölge Hastanesi ve 2'si de özel hastanelerde tedavi altına alındı. Hepsine gerekli müdahaleler yapıyor. Allah hepsine acil şifalar versin. Olay çok yeni. Sağlık durumları ile ilgili şu an bir bilgi verme imkanımız yok. Ama çoğunun durumu iyi" dedi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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