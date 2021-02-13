HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da bankadan zimmetine 795 bin TL geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı

Van’da bankadan zimmetine 795 bin TL geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı

13.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Özalp ilçesinde bankadan zimmetine 795 bin para geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı.Van’ın Özalp ilçesindeki bir banka şubesine operasyon yetkilisi (müdür yardımcısı) olarak işe başlayan C.O., isimli personel, 2018 yılından itibaren değişik zamanlarda yaklaşık 795 bin TL’yi zimmetine geçirdiği belirtildi.

Van’ın Özalp ilçesinde bankadan zimmetine 795 bin para geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı.
Van’ın Özalp ilçesindeki bir banka şubesine operasyon yetkilisi (müdür yardımcısı) olarak işe başlayan C.O., isimli personel, 2018 yılından itibaren değişik zamanlarda yaklaşık 795 bin TL’yi zimmetine geçirdiği belirtildi. Parayı iddia ve bahis sitelerinde oynayarak kaybettiği belirtilen C.O., banka müfettişleri tarafından olayı araştırmak için ön rapor tanzim ederek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli C.O., sevk edildiği Özalp Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladıKüçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladı
'Mahir Ünal'a saldırı' iddiasına açıklama'Mahir Ünal'a saldırı' iddiasına açıklama
61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?

En Çok Okunan Haberler

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Bugün kandil mi, ne kandili var 2021? Regaip kandili ne zaman? 3 aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet 2021 dini günler takvimi

Bugün kandil mi? Regaip kandili ne zaman?

Manisa'da gizemli şelale! Gören şaşkına dönüyor

Gizemli şelale görenleri şaşkına çeviriyor

Abdullah Nazırlı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Abdullah Nazırlı'ya veda! Erdoğan vasiyetini yerine getirdi

'Mahir Ünal'a saldırı' iddiasına emniyetten açıklama

'Mahir Ünal'a saldırı' iddiasına açıklama

Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerle ilgili yeni gelişme

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerle ilgili yeni gelişme

Malatya’daki koronavirüs vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.