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Van'da bulunan 2 EYP imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 12:15 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatak'ın Övecek Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

Van'da bulunan 2 EYP imha edildi

VAN, (DHA) - VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatak'ın Övecek Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcılar, yerinde imha edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu'nda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, patlayıcıları olay yerinde imha etti. Operasyonların ve arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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Van'da bulunan 2 EYP imha edildiVan'da bulunan 2 EYP imha edildiVan'da bulunan 2 EYP imha edildiVan'da bulunan 2 EYP imha edildi

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