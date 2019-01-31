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Van'da kaçak akaryakıt operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 1 ton 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, iş yeri sahibi M.A hakkında işlem yapıldı.  Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bir işyerinde kaçak akaryakıt satıldığına dair ihbar aldı.

Van'da kaçak akaryakıt operasyonu

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN'ın Tuşba ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 1 ton 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, iş yeri sahibi M.A hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bir işyerinde kaçak akaryakıt satıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, işyerine operasyon düzenledi. İşyerindeki aramada 1 ton 566 litre kaçak akaryakıt, 1 akaryakıt sayacı, 1 akaryakıt tabancası ve 10 metre hortum ele geçirildi. İşyeri sahibi M.A. hakkında ise işlem yapıldı.
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Van'da kaçak akaryakıt operasyonuVan'da kaçak akaryakıt operasyonu

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