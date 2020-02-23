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Van'da merkez üssü İran olan deprem nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

23.02.2020 12:27 | Son Güncelleme

İran'ın Hoy kentinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle, Van'ın sınırda bulunan Başkale ilçesindeki dört köyde 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. İran'da da bazı köylerin hasar gördüğü iddia ediliyor ancak can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yok.

Van'da merkez üssü İran olan deprem nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da da can ve mal kaybına neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNNTürk televizyonuna yaptığı açıklamada, kendilerine İran'daki depremin Van'ın Başkale ilçesine bağlı dört köyde hasara yol açtığı bilgisinin ulaştığını söyledi.

Soylu, "Özpınar köyünde 7 vatandaşımız, Güvenlik köyünde ise bir vatandaşımız olmak üzere toplam 8 vatandaşımızın hayatını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan 15 vatandaşımızın hastanelere getirildiği bilgisi var. Kurtarma ekiplerimiz olay yerinde, çalışmalarını sürdürüyor. Valimizden enkaz altında kimsenin olmadığı bilgisini aldım" dedi.

Soylu daha önce yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin üçünün çocuk olduğunu söylemişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Hoy kentinde TSİ 08.53'te 5,9 büyüklüğünde, yerin 5,22 kilometre altında bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından 15'ten fazla artçı sarsıntı oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soylu ile telefonda görüşerek, depremle ilgili bilgi aldığını açıkladı.

Map### İran'da hasarla ilgili henüz bilgi yok

İran'da ise depremin ne kadar bir hasara yol açtığı henüz bilinmiyor.

İran devlet televizyonuna açıklama yapan bir yetkili, ilk gelen bilgilere göre, deprem can ya da mal kaybı olmadığını söyledi.

Yetkili, "Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Deprem, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde nüfusun fazla olmadığı bir alanda meydana geldi. Henüz can ya da mal kaybına yönelik bir bilgi ulaşmadı" dedi.

Ancak bir başka yetkili, depremden 43 köyün etkilenmiş olabileceğini söyledi.

Devlet televizyonuna bilgi veren yetkili, 43 köyün bazılarında yüzde 10 ile yüzde 100 arasında hasar oluştuğunun belirtildiğini ancak şu ana kadar can kaybı olmadığını ifade etti.

Van'da merkez üssü İran olan deprem nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

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