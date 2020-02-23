Van'da merkez üssü İran olan deprem nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da da can ve mal kaybına neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNNTürk televizyonuna yaptığı açıklamada, kendilerine İran'daki depremin Van'ın Başkale ilçesine bağlı dört köyde hasara yol açtığı bilgisinin ulaştığını söyledi.

Soylu, "Özpınar köyünde 7 vatandaşımız, Güvenlik köyünde ise bir vatandaşımız olmak üzere toplam 8 vatandaşımızın hayatını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan 15 vatandaşımızın hastanelere getirildiği bilgisi var. Kurtarma ekiplerimiz olay yerinde, çalışmalarını sürdürüyor. Valimizden enkaz altında kimsenin olmadığı bilgisini aldım" dedi.

Soylu daha önce yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin üçünün çocuk olduğunu söylemişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Hoy kentinde TSİ 08.53'te 5,9 büyüklüğünde, yerin 5,22 kilometre altında bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından 15'ten fazla artçı sarsıntı oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soylu ile telefonda görüşerek, depremle ilgili bilgi aldığını açıkladı.