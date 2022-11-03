Van'da pomza silosuna düşen çocuk ağır yaralandı

Yukarıışıklı Mahallesi'ndeki fabrikada, 15 yaşındaki Ahmet Uçak silonun içine düşerek pomza bandına sıkıştı.

Durumu fark eden işçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Uçak, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Uçak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu da fabrikaya gelerek görevlilerden bilgi aldı.

