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Van'da tefeci operasyonunda 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 15:52 | Son Güncelleme

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 'tefecilik' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Orhan AŞAN /VAN,(DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 'tefecilik' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bazı oto galeri sahiplerinin 'tefecilik, yüksek faizle borçlandırm ile baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları' tespit edildi.Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık günü belirlenen 15 şüpheliye eş zamanlı operasyon yaptı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. Operasyonda şüphelilere ait iş yerleri ve evlerde 3 tabanca, otomatik tüfek, gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi.

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