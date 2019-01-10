HABER

Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

Saray ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, örgütsel doküman ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Saray'da terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Er Vedat Dolançay" adı verilen operasyonda "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak", "terör örgütü adına 'vergilendirme' adı altında para toplamak", "terör örgütüne eleman temin etmek" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından 10 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda 13 cep telefonu, 14 SIM kart, ikişer dijital fotoğraf makinesi ve dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, harici bellek, video kaseti, çok miktarda örgütsel doküman ile terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, vatandaşların desteğiyle daha güçlü ve kararlı şekilde devam edecek.

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Akseki'de kış manzaralarıAkseki'de kış manzaraları
'Bağış' sonrası yakalama kararı! İş adamları gözaltında'Bağış' sonrası yakalama kararı! İş adamları gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saray terör operasyonu Van

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara'da sağanak bekleniyor

'Fuat Avni' savcılıktaki itiraflarını reddetti

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

Bursa'da 13 iş adamı gözaltına alındı!

'Bağış' sonrası yakalama kararı! İş adamları gözaltında

Adana'da ByLock kullandığı ileri süren 4 kadın tutuklandı

Tutuklandılar! Eski emniyet müdür yardımcısının eşi de var

Manisalı Cemre Yılmaz, Erdoğan'ın önünü kesip 'Kalp istiyorum' dedi

Erdoğan'ın önünü kesip 'Kalp istiyorum' dedi

Adana'da PYD/YPG'li terörist örgüte eleman kazandırmak isterken yakalandı

Adana'da yakalandı! Üzerinden çıkan fotoğraflar şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.