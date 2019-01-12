HABER

Van'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

Operasyonlarda 2 kilo 436 gram eroin ile 2 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Van'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, 2 kilo 436 gram eroin ve 2 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Aramada, bir yolcunun sırt çantasında 2 kilo 335 gram eroin bulundu.

Ekipler, başka bir otobüste yaptıkları aramada da yolcunun oturduğu koltuğun kılıfında 101 gram eroin buldu.

İki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'ndeki bir evde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Aramada 10 paket halinde 2 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, F.G'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Av tüfeğiyle vurulan 'Bozo', tedavisinin ardından sahibine teslim edildiAv tüfeğiyle vurulan 'Bozo', tedavisinin ardından sahibine teslim edildi
2 bin 328 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar2 bin 328 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gevaş operasyon uyuşturucu Van

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın cinsel ilişki için bana baskı yaptı!

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!

Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Sınırda önemli toplantı!

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

Florya'da tren yolunda kaza!

İstanbul Florya'da tren kazası! Yaralılar var

Sarıyer'de kimyasal madde paniği!

İstanbul'da kimyasal madde paniği!

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.