Van'da uyuşturucu operasyonları

Van'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, 2 kilo 436 gram eroin ve 2 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Aramada, bir yolcunun sırt çantasında 2 kilo 335 gram eroin bulundu.

Ekipler, başka bir otobüste yaptıkları aramada da yolcunun oturduğu koltuğun kılıfında 101 gram eroin buldu.

İki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'ndeki bir evde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Aramada 10 paket halinde 2 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, F.G'nin gözaltına alındığı bildirildi.

