Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak’ta İ.Ü.’nün evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Uyuşturucu madde arama köpeği "Lisa"nın da katıldığı operasyonda evin banyosunun asma tavanına gizlenmiş 86 paket halinde 45 kilogram eroin bulundu.
Olayla ilgili İ.Ü. gözaltına alındı.
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