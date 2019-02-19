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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 00:04 | Son Güncelleme

İpekyolu ilçesinde bir evin banyosunda 45 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak’ta İ.Ü.’nün evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde arama köpeği "Lisa"nın da katıldığı operasyonda evin banyosunun asma tavanına gizlenmiş 86 paket halinde 45 kilogram eroin bulundu.

Olayla ilgili İ.Ü. gözaltına alındı.

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ipekyolu uyuşturucu Van

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