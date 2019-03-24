Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada otomobilin lastiklerinin içine yerleştirilen şambrellere gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı eroin bulundu.

Ekipler, 2 kişiyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

