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Varis nasıl tedavi edilir?

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Çok sayıda klinik çalışma, bacaklarda varis görülme olasılığının, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla olduğunun altını çizerken, sıklığın yaşla birlikte arttığını da ortaya koymaktadır. Kadın-erkek farketmeksizin bireyler incelendiklerinde, varis görülme oranının 40 yaşındakilerde %22, 50 yaşındakilerde %35, 60 yaşındakilerde %41 olduğu gösterilmiştir.

Varis nasıl tedavi edilir?

Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak bakıldığında, tüm dünyada genel olarak venöz yetmezlik sıklığının %20-%60 arasında olduğu bilinmektedir. Bu kadar sık görülen bir sağlık problemi olan varisin tedavi yöntemlerini Kalp ve Damar Cerrahı Prof Dr Semih Barlas anlattı.

Varis tedavisinde 2007'den sonra büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Prof Dr Semih Barlas, kapakları kaçıran (venöz yetersizlikli) damarın genel anestezi altında çıkartılmasını veya yerinde bağlanmasını hedefleyen klasik ameliyatlar, hastalığın 5 yıl içinde büyük oranda tekrarlaması nedeniyle terkedilmiştir, diyor.

Barlas, günümüzde yapılan tedavi yöntemlerini şöyle sıralıyor;

  • Yüzeysel Köpük Skleroterapi (VFS): Bacaklardaki 1-4 mm çapındaki kılcal damarların tedavisinde uygulanmakta olan bir yöntemdir. Çok ince iğneler ile, damarların içine köpüklü bir ilaç verilmekte ve damarlar ortadan kaldırılmaktadır. Hafif venöz yetmezlik durumlarında uygulanır. Kozmetik bir işlemdir ve anestezi gerektirmez.

  • Yüzeysel Lazer Tedavileri: Genelde Yüzeyel Köpük Skleroterapi'ye, gerekli durumlarda ek olarak uygulanmaktadır. 1mm çapındaki çok ince kılcallarda başarı sağlamaktadır. Daha kalın damarlara uygulandığı durumlarda, kalıcı yanık izlerine yol açabilir veya başarısız kalabilir. Hafif venöz yetmezlik durumlarında uygulanır. Kozmetik bir işlemdir ve yeni jenerasyon lazer cihazları kullanıldığında anestezi gerektirmez ve ağrısıdır.

  • Ambulatuvar Flebektomi (AP): 3mm'den daha kalın, spagetti makarna görünümlü kalın damarlara uygulanır. Lokal anestezi altında, dikiş gerektirmeyen, 1mm'lik kesiler içinden, söz konusu damarlar çıkartılmaktadır. Tıbbi bir işlemdir.

  • Endovenöz Trunkal Ablasyon (EVTA) : Orta-ileri düzeyde venöz yetmezliğin bulunduğu durumlarda uygulanır. Lokal anestezi altında, damarın içine yerleştirilen bir kateter (ince boru) yardımı ile radyofrekans enerjisi veya lazer enerjisi veya bir tür zamk verilerek hasta damarının tahrip edilerek büzüştürülmesi ve iptal edilmesi hedeflenir.

    • EVTA, hangi tip kateter kullanılarak yapılırsa yapılsın, tıbbi bir yöntemdir.

    • Doppler Altında Kimyasal Ablasyon (DGS): Ultrason görüntüleme altında damarın içine büzücü ilaç sıkılmaktadır. Genelde EVTA işleminin tamamlayıcısı olarak, orta-ileri venöz yetmezlik durumlarında kullanılır. Yaklaşık 5dk'da uygulanır ve herhangi bir anestezi gerektirmez. Tıbbi bir yöntemdir.


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