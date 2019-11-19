Varis nasıl tedavi edilir?

Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak bakıldığında, tüm dünyada genel olarak venöz yetmezlik sıklığının %20-%60 arasında olduğu bilinmektedir. Bu kadar sık görülen bir sağlık problemi olan varisin tedavi yöntemlerini Kalp ve Damar Cerrahı Prof Dr Semih Barlas anlattı.

Varis tedavisinde 2007'den sonra büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Prof Dr Semih Barlas, kapakları kaçıran (venöz yetersizlikli) damarın genel anestezi altında çıkartılmasını veya yerinde bağlanmasını hedefleyen klasik ameliyatlar, hastalığın 5 yıl içinde büyük oranda tekrarlaması nedeniyle terkedilmiştir, diyor.

Barlas, günümüzde yapılan tedavi yöntemlerini şöyle sıralıyor;