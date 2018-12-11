Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Bu varis türü özellikle hamilelerde ve hormon tedavisi gören genç yaştaki kadınlarda görülmektedir. Bu varisler görüntü olarak zaman zaman örümcek ağını andırır.

Varisler damar çaplarına göre üç farklı gruba ayrılır. Bunlar kılcal damar varisleri, retiküler varisler ve büyük toplardamar varisleridir. Telenjiektazi olarak adlandırılan kılcal damar varisleri, kılcal damarların gözle görülebilecek kadar büyümesi ile meydana gelir.

Ailelerinde varis olan kişilerde varis oluşma olasılığı diğerlerine göre 4 kat daha fazla. Aynı zamanda aşırı kilolu, hareketsiz ve uzun süre ayakta kalarak çalışan kişilerde varis görülme riski de oldukça yüksek.

Toplardamarların genişleyerek kıvrımlı bir hal almasına ‘varis’ adı verilir. Varis oluşumunda birçok etken rol oynar. Bunlar genel olarak yaşam tarzı, çevresel etkenler ve genetiktir.

Varis, erkeklere göre kadınlarda daha fazla görülür. Özellikle ilerleyen zamanla beraber ayakta meydana gelen ağrı, şişme, gece krampları ve kaşıntılar varisin belirtileri olarak kabul edilir.

Retiküler varisler ise dizin arka kısmında ya da ayak bileği çevresinde meydana gelen varislerdir. Bu varisler, kılcal damar varislerine göre biraz daha kabarık ve mavi renkte olur. Büyük toplardamar varisleri ise toplardamar yetmezliği sonucunda meydana gelir. Bu varis türü diğerlerine göre oldukça büyük, genellikle yeşil renkli ve dokunmakla ele gelirler.

TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Varis tedavisi hastanın şikayetlerine ve hastalığın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Varis tedavisinde üç farklı yöntem bulunur. Bu yöntemler basınçlı çorap, köpük skleroterapisi ve cerrahi müdahaledir. Henüz başlangıç aşamasında olan ve dışarıdan bakıldığında görülmeyen varislerde varis çorabı, durumun daha da ilerlemesini önler.

Telenjiektazide ise hastaya damar içerisinden damarı büzücü madde verilerek skleroterapi uygulanır. Büyük toplardamarda meydana gelen ve ilerlemiş varisler de ise genellikle damar içinden damarı yakma ya da ‘glu’ adı verilen yapıştırıcı madde ile damarı görünmez hale getirilir. Bu işlem cerrahi bir işlem gibi gözükse de hastaya herhangi bir kesi uygulanmaz.