HABER

Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Varis, erişkinlerin yaklaşık olarak %20’sinde görülen bir damar hastalığıdır. Bu durum da varisi aynı zamanda en sık karşılaşılan damar hastalığı konumuna getirir. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, bir çeşit damar hastalığı olan varisin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Varis, erkeklere göre kadınlarda daha fazla görülür. Özellikle ilerleyen zamanla beraber ayakta meydana gelen ağrı, şişme, gece krampları ve kaşıntılar varisin belirtileri olarak kabul edilir.

Toplardamarların genişleyerek kıvrımlı bir hal almasına ‘varis’ adı verilir. Varis oluşumunda birçok etken rol oynar. Bunlar genel olarak yaşam tarzı, çevresel etkenler ve genetiktir.

Ailelerinde varis olan kişilerde varis oluşma olasılığı diğerlerine göre 4 kat daha fazla. Aynı zamanda aşırı kilolu, hareketsiz ve uzun süre ayakta kalarak çalışan kişilerde varis görülme riski de oldukça yüksek.

VARİS ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Varisler damar çaplarına göre üç farklı gruba ayrılır. Bunlar kılcal damar varisleri, retiküler varisler ve büyük toplardamar varisleridir. Telenjiektazi olarak adlandırılan kılcal damar varisleri, kılcal damarların gözle görülebilecek kadar büyümesi ile meydana gelir.

Bu varis türü özellikle hamilelerde ve hormon tedavisi gören genç yaştaki kadınlarda görülmektedir. Bu varisler görüntü olarak zaman zaman örümcek ağını andırır.

Retiküler varisler ise dizin arka kısmında ya da ayak bileği çevresinde meydana gelen varislerdir. Bu varisler, kılcal damar varislerine göre biraz daha kabarık ve mavi renkte olur. Büyük toplardamar varisleri ise toplardamar yetmezliği sonucunda meydana gelir. Bu varis türü diğerlerine göre oldukça büyük, genellikle yeşil renkli ve dokunmakla ele gelirler.

TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Varis tedavisi hastanın şikayetlerine ve hastalığın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Varis tedavisinde üç farklı yöntem bulunur. Bu yöntemler basınçlı çorap, köpük skleroterapisi ve cerrahi müdahaledir. Henüz başlangıç aşamasında olan ve dışarıdan bakıldığında görülmeyen varislerde varis çorabı, durumun daha da ilerlemesini önler.

Telenjiektazide ise hastaya damar içerisinden damarı büzücü madde verilerek skleroterapi uygulanır. Büyük toplardamarda meydana gelen ve ilerlemiş varisler de ise genellikle damar içinden damarı yakma ya da ‘glu’ adı verilen yapıştırıcı madde ile damarı görünmez hale getirilir. Bu işlem cerrahi bir işlem gibi gözükse de hastaya herhangi bir kesi uygulanmaz.

Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

www.alicivelek.com

Instagram: @dralicivelek

Facebook: @dralicivelek

YouTube-Prof.Dr. Ali Civelek

PARTNERPES 2019 ücretsiz oluyor!PES 2019 ücretsiz oluyor!
Herkes sadece sporcular yapıyor sanıyor ama gerçek çok başkaymış!Herkes sadece sporcular yapıyor sanıyor ama gerçek çok başkaymış!
Her dört kadından birinde görülüyorHer dört kadından birinde görülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Varis Varis tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz estetiği nedir?Ameliyatsız göz estetiği nasıl olur?

Göz estetiği ile hem sağlık hem güzellik kazanın

Diyette öğün atlamak neden zararlıdır? Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Öğün atlamak, sonraki öğünde daha çok yemeyi tetikliyor!

Kalp hastalıklarından koruyan besinler

Bu besinler kalp hastalıklarından koruyor

Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisinde yaş sınır var mıdır? Kaç yaşından sonra tüp bebek tedavisi başarısız olur?

43 yaşında sonra tüp bebek tedavisinde başarı yüzde 5'e düşüyor!

Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Kuvvet egzersizi nedir? Kuvvet egzersizi neden yapılır? Kuvvet egzersizi faydaları nelerdir?

Herkes sadece sporcular yapıyor sanıyor ama gerçek çok başkaymış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.