Varis tedavisinde bu yöntemler ağrıları yok ediyor!

Toplardamarların genişlemesi, uzaması ya da kıvrımlı bir hal alması varis hastalığı olarak tanımlanır. Yaş ilerledikçe varis rahatsızlığının görülme sıklığı artmaktadır. Kadınlarda erkeklere kıyasla daha sık varis hastalığı ile karşılaşılır.

Varis hastalığın iki çeşidi vardır bunlar; primer varis ve sekonder varistir. Primer varisin neden kaynaklandığı henüz net olarak bilinmemektedir. Günümüzde yapılan çalışmalar sonucu kabul gören nedenleri ise; kalıtımsal geçiş ve venöz hipertansiyondur. Sekonder varisler ise venöz kapakçıkların travma, derin ven trombozu veya enflamasyon nedenlerine bağlı olarak oluşur.

TEDAVİDE AMAÇ YAŞAM KALİTESİNİN ARTMASIDIR

Varis sebebiyle oluşan ağrılar kişilerin yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Bu nedenle uygulanacak tedavilerde nihai amaç kişinin yaşadığı ağrı, şişlik ve ödemi azaltarak yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. İyi huylu varis seyirlerinde cerrahi işleme gerek kalmadan şikayetler ortadan kaldırılabilir.

Tanı için ilk yapılması gereken bacak toplardamarlarına yönelik doppler yaptırmaktır. Varis hastalığının altında yatan sağlık sorunu tespit edilerek tanı konulur. Sonrasında kişiye uygulanacak tedavi yöntemleri belirlenebilir. Günümüzde sıklıkla tercih edilen tedavi yöntemi radyofrekans ile varis tedavisidir. Tedavi yöntemlerinin etkinliği, varislerin şiddetine ve genişliğine göre değişmektedir.

Varis tedavisinde kullanılan yöntemler incelenecek olursa;

İlaç yöntemi; ilaç yöntemi kalıcı bir tedavi sunmaz. Kişilerin yaşadıkları ağrı ataklarını azaltmaya yönelik tercih edilir. Kullanılacak ilaçlar ise mutlaka uzman hekim önerisi ile alınmalıdır.

Varis çorabı yöntemi; ilaç tedavisinde olduğu gibi varis çorabı da destekleyici bir tedavi yöntemidir. Değişik basınç aralıklarının bulunduğu varis çorapları kişilerin şikayetlerine göre uzman hekim tarafından tavsiye edilmelidir.

Skleroterapi yöntemi; 80 yıldan fazla süredir uygulanan bir yöntemdir. Çok ince uçlu iğneler aracılığı ile damar içine etkin madde enjekte edilir. Bu sayede damar iç yüzeyinde hasar yaratılarak damar duvarlarının yapışması sağlanır. Yapışan damar içinde kan geçemediği için varis şikayetlerinde düzelme izlenir. İşlem süresi ise genellikle 15 - 20 dakikadır. İşlem sonrasında kişiye uygun varis çorabı giyilmesi önerilir.

Stripping yöntemi; klasik cerrahi tedavi yöntemidir. Kasık ya da ayak bileğinden açılan kesiler ile toplardamarlar sıyrılarak çıkartılır. Genel anestezi altında yapılan işlemde hasta bir gün gözlem altında tutulur.

Lazer / Radyofrekans yöntemi; Kişinin isteğine göre lokal ya da genel anestezi altında yapılan işlemde yüzeysel toplardamarların içine girilir. İğne yardımı ile yüksek derecede ısı verilen katerer ile damarlar yakılır. İşlem sonrasında hasta taburcu edilerek hızlı bir şekilde hayatına geri dönebilir.



