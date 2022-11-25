Vatan Bilgisayar çalışma saatleri nedir, hafta sonu açık mı? Vatan Bilgisayar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Vatan Bilgisayar mağazalarında dünya çapında popüler olan pek çok teknolojik ürünü bulabilmeniz mümkündür. Geniş ürün yelpazesine sahip olan mağaza, her bütçe ve stile hitap eder. Mağazaları dışında online alışveriş sitesi de mevcuttur. Vatan Bilgisayar açılış ve kapanış saatleri hemen hemen tüm mağazalarda aynıdır. Peki, Vatan Bilgisayar kaça kadar açık?

Vatan Bilgisayar çalışma saatleri nedir?

Teknolojik aletlerin satışını yapan Vatan Bilgisayar mağazaları haftanın yedi günü Vatan Bilgisayar mesai saatleri içerisinde hizmet verir. "Vatan Bilgisayar saat kaçta açılıyor?" sorusunun cevabı ise Vatan Bilgisayar açılış saati 10.00’dır. Müşteri hizmetlerinin çalışma saatleri ise mağazadan mağazaya değişiklik gösterebilir. Bu yüzden mağazaya gitmeden önce müşteri hizmetlerini arayıp en doğru saat bilgisini alabilirsiniz. Vatan Bilgisayar açılış ve kapanış saatleri tüm mağazalarda benzer olsa da AVM içinde bulunan Vatan Bilgisayar şubeleri çalışma saatleri AVM'nin saatlerine göre farklılık gösterebilir.

Vatan Bilgisayar saat kaçta kapanıyor?

Tüm mağazalarda Vatan Bilgisayar kapanış saati benzerdir. "Vatan bilgisayar kaça kadar açık?" sorusunun cevabı 22.00'dır. Mağazanın resmi web sitesinden günün her saati ürün satın alabilmeniz mümkündür. Ayrıca online olarak aldığınız ürünlerin kargo takibini de yapabilirsiniz. Vatan Bilgisayar mesai saatleri sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arasıdır.

Vatan Bilgisayar hafta sonu açık mı?

Vatan Bilgisayar mağazaları pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftanın yedi günü de açıktır. Vatan Bilgisayar cumartesi pazar çalışma saatleri ise şu şekildedir:

Cumartesi günleri: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Pazar günleri: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Vatan Bilgisayar mağazalarından veya online sitesinden alışveriş yaptıktan sonra satış sonrası destek alabilmeniz mümkündür. Satış sonrası destek hizmeti saatleri ise aşağıdaki gibidir:

Pazartesi – Cuma: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.40 arası

Hafta sonu: sabah saat 09.00 ile öğleden sonra saat 16.00 arasıdır.

Ayrıca Vatan Bilgisayar mağazaları Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi dinî bayramlarda ve resmî tatillerde de aralıksız bir şekilde hizmet vermeye devam eder.

