"Vatana yan gözle bakanlara fırsat vermemeliyiz"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün Samsunlulara, Kocaelililere, Antalyalılara, Ispartalılara, Diyarbakırlılara, İstanbul'da yaşayan her bir kişiye düşen de Ankara'dakilere düşen de bu milletin ve memleketin, bu bayrağın ve vatanın devamlılığına zerre yan gözle bakanlara asla ve asla fırsat vermemektir." dedi. Samsun Kocaeli Dernekleri Federasyonu tarafından Gebze ilçesindeki Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada 31 Mart seçimleri için kente değer katacak adaylarla yola çıktıklarını söyledi. Samsunlulardan partilerinin adayları için destek isteyen Karaaslan, adaylarını belirleme sürecini katılımcılara anlattı. Karaaslan, sanayi ve burada yaşayan insanların kente değer kattığını dile getirerek, "Liderimiz asıl gücünü sizlerden almakta. O milletiyle aynı yolda yürüdüğü için bütün badireleri tek tek atlatmakta. 'Öldürmeyen Allah bizi güçlendirir.' diyoruz ve hakikaten atlattığımız her badirenin altından daha da güçlenerek çıkıyoruz. Bunu sizinle başarıyoruz. 'Artık ideolojik belediyecilik bitti Türkiye'de.' diyoruz, yerine hizmet belediyeciliği geldi. 'Hizmet belediyeciliğinde geldiğimiz nokta yetmez bize.' diyoruz, bu kadrolarla çıtayı yine biz yükseltiyoruz." diye konuştu.

- "Kimse demesin ki bu bir yerel seçim" Kavganın, gürültünün peşinde olmadıklarını vurgulayan Karaaslan, "Ayrılıklar gayrılıklar bir tarafta dursun diyoruz. Bu nedenle bugün bizler MHP ile Cumhur İttifakı çerçevesinde Türkiye'nin ortak geleceği, çocuklarımızın, hepimizin ortak geleceği noktasında birleştik. Yok mu farklılıklarımız? Elbette var, olacaktır. Nerede birleştik? Bunu sizler çok iyi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı. Karaaslan, vatana canlarını verecek kadar bağlı olduklarının altını çizerek, "Son 7-10 gün içinde yaşananlar bize göstermiştir ki mücadele çok büyük oranda devam etmekte. Hiç kimse demesin ki bu sadece bir yerel seçim, burada sadece Zinnur başkanı (AK Parti Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz) belediye başkanı yapacağız. Elbette yapacağız ama çabamız Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için." değerlendirmesinde bulundu. Sırtını terör örgütüne dayadığını açıkça itiraf eden parti yetkililerinin, "Belediye başkanı seçilirlerse bizim sayemizde seçildiklerini asla unutmamalılar." diyecek kadar cüretkar olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti: