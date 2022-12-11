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Vatandaş şikayet etti, otopark taksilerle doldu! İstanbul'da çile sürerken ortaya çıkan bu görüntü dikkat çekti

11.12.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yıllardır çile çektiren 'taksi' sorunu son dönemde yeniden gündemde. UKOME'de alınan minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararı tartışmalara yol açarken son günlerde taksi denetimleri sıklaştı. Denetimler kapsamında çok sayıda taksi şoförüne ceza kesilirken yediemin otoparklarında oluşan görüntüler dikkat çekti.

Vatandaş şikayet etti, otopark taksilerle doldu! İstanbul'da çile sürerken ortaya çıkan bu görüntü dikkat çekti

Türk yolcu yerine yabancı uyruklu yolcuları seçen, mesafeyi bahane ederek yolcu almayan taksi şoförleri birer birer tespit ediliyor. Özellikle de son günlerde İstanbul'daki denetimler sıklaştı. Ceza kesilen sürücülerin araçları trafikten men edilip yediemin otoparklarına çekildi. Böylece otoparklar taksilerle dolup taştı...

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ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLİYOR

İstanbul'da taksi tartışması devam ederken, denetimler de sürüyor. Şikayetler üzerine yapılan denetimlerde çok sayıda şoföre ceza kesilirken, araçlar da belli süreliğine trafikten men ediliyor. Men edilen araçlar ise yediemin otoparklarına çekiliyor.

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10 GÜNLÜĞÜNE MEN EDİLDİLER

Son günlerde artan denetimler sonrası birçoğu 10 günlüğüne trafikten men edilen araçlar otoparkları doldurdu. Yediemin otoparklarındaki taksi yoğunluğu dikkat çekti.

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İLK 10 AYDA 64 BİNE YAKIN ŞİKAYET

6 Aralık'ta İBB, 2022 yılının ilk 10 ayında taksilere ilişkin toplam 63 bin 844 şikayet iletildiğini açıklamıştı.

Şikayetlerin 28 bin 467'si Çözüm Merkezi tarafından ispatlandı.

14 bin 93 şikayete yaptırım uygulanırken, 10 bin 696 farklı araca toplamda 42 bin 560 TL ceza kesildiği aktarıldı.

2022'nin ilk 10 ayında 2 bin 27 aracın emniyet ve zabıta tespitiyle 10 gün süreyle trafikten menedilerek, çalışma ruhsatları askıya alındı.

(Kaynak: DHA)

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