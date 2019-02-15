Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlandırmasına ilişkin, "Sahada 900 denetim elemanımız halen aktif devam ediyor. Bunun dışında 41 ilaca da fiyat düzenlemesi yaptık. Biz vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Bu anlamda fırsatçılık yapanlara hiçbir şekilde göz açtırmak istemiyoruz." dedi.

Bazı ziyaret ve açılış programları için kente gelen Bakan Koca, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Vali Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve öteki ilgililer tarafından karşılanan Koca, şeref defterini imzaladı.

Gürel'den çalışmaları hakkında bilgiler alan Koca, daha sonra kaymakamlar, belediye başkanları ve il müdürleriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantının ardından Bakan Koca, gazetecilere açıklamasında, Karabük'te sağlık alanında yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattı.

Karabük'ün sağlık alanında iyi hizmet aldığını vurgulayan Koca, hükümetleri döneminde kentte yapılan bazı yatırımlara da değindi.

- "Sahada 900 denetim elemanımız halen aktif"

Bir gazetecinin ilaç zamları ve stokları yönündeki sorusuna Koca, şöyle yanıt verdi: