HABER

"Vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "(İlaç fiyatlandırması) Sahada 900 denetim elemanımız halen aktif devam ediyor. Bunun dışında 41 ilaca da fiyat düzenlemesi yaptık. Vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Bu anlamda fırsatçılık yapanlara hiçbir şekilde göz açtırmak istemiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlandırmasına ilişkin, "Sahada 900 denetim elemanımız halen aktif devam ediyor. Bunun dışında 41 ilaca da fiyat düzenlemesi yaptık. Biz vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Bu anlamda fırsatçılık yapanlara hiçbir şekilde göz açtırmak istemiyoruz." dedi.

Bazı ziyaret ve açılış programları için kente gelen Bakan Koca, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Vali Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve öteki ilgililer tarafından karşılanan Koca, şeref defterini imzaladı.

Gürel'den çalışmaları hakkında bilgiler alan Koca, daha sonra kaymakamlar, belediye başkanları ve il müdürleriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantının ardından Bakan Koca, gazetecilere açıklamasında, Karabük'te sağlık alanında yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattı.

Karabük'ün sağlık alanında iyi hizmet aldığını vurgulayan Koca, hükümetleri döneminde kentte yapılan bazı yatırımlara da değindi.

- "Sahada 900 denetim elemanımız halen aktif"

Bir gazetecinin ilaç zamları ve stokları yönündeki sorusuna Koca, şöyle yanıt verdi:

"Özellikle her yıl şubat ayının tebliğ gereği 15'inde açıklanması, 19'undan sonra yürürlüğe girmesi gereken bir fiyat güncelleme yapılması gerekiyor. Sektörle bir araya gelinerek bununla ilgili daha önce her yıl yüzde 70 olarak, (avro ortalama kuru) çarpılarak elde edilen bir değerdi. Biz sektörle konuşarak bundan sonraki yıllar sadece bu yıla özel değil, bu yüzde 70'i, yüzde 60 çarpan olarak kabul edip, bunun tebliği yayımlandı. Zannediyorum önümüzdeki salı günü itibarıyla da tebliğ gereği yeni düzenleme devreye giriyor olmuş olacak. Bu süreçte bunu fırsata çevirmek isteyen üretici, depocu ve eczacıların olduğunu biz sahada müşahede ettik. Bununla ilgili sahada 900 denetim elemanımız halen aktif devam ediyor. Bunun dışında 41 ilaca da fiyat düzenlemesi de yaptık. Biz vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Bu anlamda fırsatçılık yapanlara hiçbir şekilde göz açtırmak istemiyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde de bu denetimin devam edeceğini ve bu anlamda sorun yaşanabileceğini düşünmüyorum. Buna rağmen sorun yaşama durumunda olan vatandaşımız olduğunda mutlaka bizimle irtibatta olmaları gerektiğini, bununla ilgili gereğin mutlaka yapılacağını söyleyebilirim."

- Yunanistan'daki H1N1 virüsü

Yunanistan'da H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soru üzerine Koca, "Bizde bu anlamda normal mevsimsel grip salgını dışında özel bir salgın durumunun olmadığını ve halk arasında domuz gribi ve benzeri adlandırmalarla yapılan grip salgınının şu an olmadığını ve bununla ilgili de tedbirlerin alındığını söyleyebilirim." dedi.

Bakan Koca, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek incelemelerde bulundu, hastaları ziyaret etti.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
120 genç ‘Sevgi Treni’ ile Batman’a geldi120 genç ‘Sevgi Treni’ ile Batman’a geldi
Aktaş: “Minibüsçülerin meselelerini birlikte çözeceğiz”Aktaş: “Minibüsçülerin meselelerini birlikte çözeceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilaç Karabük Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.