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"Vatandaşla dalga geçti" haberi üzerine Başakşehir Belediyesi, o personelin işine son verdi

25.05.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Belediyesi, "vatandaşla dalga geçti" haberine konu olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelinin iş akdini sonlandırdı.

"Vatandaşla dalga geçti" haberi üzerine Başakşehir Belediyesi, o personelin işine son verdi

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bir ilimizin yerel haber sitesinde ortaya çıkan, 'Belediye Personeli Yardıma Muhtaç İnsanlarla Böyle Dalga Geçti' başlıklı haber üzerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun talimatıyla acilen harekete geçildi.

İŞ AKDİNE AYNI GÜN SON VERİLDİ

İlk olarak Habere konu olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Fatma Yüksel’in iş akdine aynı gün son verildi. Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli personel Fatma Yüksel’in sosyal medya üzerinden yayınlanan, iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmayan söylemleri sebebiyle iş akdine son verildi" denildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı belirtilerek, "Personelin alınan savunması ve yapılan araştırmanın ardından personelin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi. Bu üzücü olayın personelin içinde bulunduğu psikolojik durumu istismar ederek organize edildiği anlaşılmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kasten aşağılayan bu organize plana karışanlar hakkında ilgili adli mercilernden bilgi alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Videoda metin okuyan, okunan metni okuyanın eline tutuşturan, videoyu çeken ve sosyal medyada bazı hesaplarla birlikte yerel haber sitelerine servis eden personeller hakkında kurum içi soruşturma başlatılmış, hepsinin işine son verilmiştir. Bu suça iştirak eden personeller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada büyük tepki çeken videoda, kadın personel gülerek "Bismillahirrahmanirrahim" diyor. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Gençliğe Hitabe metnini değiştirerek, "Ey Türk gençliği, naber?" diyerek dalga geçtiği görülüyor. Personel daha sonra gülerek konuşmasına devam ediyor ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlarla alay ediyor.

(İHA)

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