Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dilekçelerini vermek için yarıştı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde vatandaşlar Erdoğan’a taleplerini iletmek için birbiriyle yarıştı.

Ellerinde dilekçeler olan AK Partililerin dilekçelerini ilk fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan oldu. Emine Hanım korumalara dilekçeleri işaret etti, korumalar vatandaşların dilekçelerini Cumhurbaşkanı’na teslim etmek üzere aldılar.





