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Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dilekçelerini vermek için yarıştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2018 19:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul adaylarını tanıtmak için salona geldiğinde partililer dilekçelerini uzatmak için birbiriyle yarıştı.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dilekçelerini vermek için yarıştı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde vatandaşlar Erdoğan’a taleplerini iletmek için birbiriyle yarıştı.

Ellerinde dilekçeler olan AK Partililerin dilekçelerini ilk fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan oldu. Emine Hanım korumalara dilekçeleri işaret etti, korumalar vatandaşların dilekçelerini Cumhurbaşkanı’na teslim etmek üzere aldılar.

akparti

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ak parti

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bizde halimizi Allaha havale ettik..
çıkar dünyası
Gösterişten başka bildiğiniz yok ne dilekçeleriymiş bunlar mağduruz yardım et dilekçeleri mi????
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