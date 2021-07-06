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Vatandaşlar evde tamire yöneldi! Tavada telefon ısıtanı bile var

06.07.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozulan akıllı telefonların yenisini almak yerine tamire talep arttı. Fazla kâr etmek için aracı mantığıyla çalışan bazı telefoncular ise tamir fiyatlarını yükseltiyor. Yüksek tamir fiyatlarından dolayı insanların evde tamir yapmaya çalıştığını söyleyen telefon tamircisi Korkmaz Sönmez ise tavada telefon ısıtanları duyduğunu belirtti.

Vatandaşlar evde tamire yöneldi! Tavada telefon ısıtanı bile var

Akıllı telefonlar dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de en çok kullanılan teknolojik cihazların başında geliyor. Her gün daha gelişmiş özelliklerle bir yenisi çıkan akıllı telefonlarda fiyatlar da dudak uçuklatıyor. Lüksten çok ihtiyaç haline gelen akıllı telefonlar bozulduğunda ise kullanıcılara adeta kâbus yaşatıyor. Yeni modellerdeki yüksek fiyatlar kullanıcıları tamircilere yöneltiyor. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin güven oluşturmakta güçlük çeken akıllı telefon tamircileri, bir de aracı mantığıyla çalışan işletmeler nedeniyle sorun yaşıyor. Telefonlarını tamir ettirmek için telefonculara gidenler yüksek ücretlerle karşılaşabiliyor. Tamir etmek için telefonu kullanıcıdan alan bazı işletmeler, tamiri bir başkasına yaptırarak dilediği oranda kârı müşteriden tahsil edebiliyor. Aracı mantığıyla çalışan bu işletmeler nedeniyle tamir fiyatları düzensiz yükseliyor.

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“ARACI, İŞÇİLİĞİ YAPANDAN ÇOK DAHA FAZLA PARA KAZANIYOR"

Kullanıcıların telefon sektörüne karşı güven sorunu yaşadığı ve önyargılı yaklaştığını belirten telefon tamircisi Korkmaz Sönmez, yüksek fiyatların aracılardan kaynaklandığına değinerek, “Bizim sektörde işi bilmek ya da öğrenmek için işletme açılmıyor. Genellikle işi alayım ve başkasına yaptırayım diye düşünülüyor. Bunun aracılıktan pek bir farkı yok. Tamiri yapacak kişi aracıya bir fiyat söylüyor. Aracı olan da bir işletme olduğu için kâr etmek istiyor ve müşteriye kendi istediği kadar fiyat söylüyor. Normalde işçiliği yapan 200 TL fiyat veriyorsa, aracı 250 TL de isteyebiliyor 500 TL de. Durum böyle olunca aracı işçiliği yapandan çok daha fazla para kazanıyor. Ben malzeme hariç işçilikten 30 lira kazanıyorsam aracılık yapan sadece ban yaptırdığı için 200 lira kâr edebiliyor. Tamirde yüksek fiyatların sebeplerinden birisi de bu. Tamirin bir standardı yok. İnsanlar bizim sektörümüzde çalışanlara ‘kazıklıyorlar’ gibi bir önyargıyla bakıyorlar” şeklinde konuştu.

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"TAVADA TELEFON ISITANLARI DUYDUK"

Aracılardan kaynaklanan yüksek fiyatlar nedeniyle evde tamire yönelen vatandaşların büyük risk aldıklarını ifade eden Sönmez, “Yüksek tamir fiyatlarından dolayı insanlar evde kendileri tamir yapmaya çalışıyorlar. Böyle olunca tehlike artıyor. Arka kapağı açmak için tavada telefon ısıtanlar, hoparlörü iğneyle temizlerken bozanları duyduk. Bir işletme yüksek fiyat verdiği için kendisi yapmaya çalışanlar çok daha fazla masrafa giriyor. Burada vatandaşların yapması gereken, en uygun tamir fiyatını bulana kadar araştırma yapmak ve işletmenin güvenilir olmasına dikkat etmek” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kdv ötv olmasa zaten her şey güllük gülistanlık olacak. hadi kdv tmm ötv tam bir zulüm

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