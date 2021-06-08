Akıllı telefon sektöründe en iyisi olmak adına rekabet eden birçok isim var. Apple, Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi markalar bir çırpıda sayabileceğimiz isimlerden sadece bazıları. Ancak bu markaların yer aldığı telefon sektörü, 2020 yılında gerçekleştirilen satışlarda keskin bir düşüş yaşadı. Gartner'ın raporuna göre ise 2021 yılının ilk çeyreğinde bu düşüş tam tersine döndü.

AKILLI TELEFONLARDA YÜZDE 26 ARTIŞ

Rapora göre, küresel akıllı telefon satışları 2021'in ilk çeyreğinde toparlandı ve yüzde 26 arttı. Dünya genelinde son kullanıcılara yapılan toplam cep telefonu satışlarında yıldan yıla ise yüzde 22 artış yaşandı.

İLK ÜÇ İSİM DEĞİŞMEDİ

Rapor, ilk üç küresel akıllı telefon satıcısının, 2021'in ilk çeyreğinde de ilk üçte yer almaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak Apple'ın ilk sıradan ikinci sıraya geri döndüğü göze çarpıyor.

Buna göre, Samsung (yüzde 20.3 pazar payı), Apple (yüzde 15.5 pazar payı) ve Xiaomi (yüzde 12.9 pazar payı) ile ilk üçü oluşturuyor. Samsung'un ise özellikle orta seviye akıllı telefonların piyasaya sürmesiyle dünya çapındaki satışlarını artırdığı aktarılıyor.

