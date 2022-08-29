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Vatandaşlar fark etti! Başından vurulmuş halde ormanda bulundu

29.08.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin ormanlık alanda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede üzerinde şort, tişört ve terlik olan 25-30 yaşlarındaki erkek şahsın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahsın başından tabancayla vurulduğu tespit edildi.

Vatandaşlar fark etti! Başından vurulmuş halde ormanda bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanda başından tabancayla vurulmuş halde 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma esrarengiz cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğini bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bodrum- Güvercinlik yolu üzerinde ormanda ortaya çıktı. İddiaya göre, bölgede bulunan plaja girmek isteyen 2 kişi yolun karşısında ormanda yerde yatan birini gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde ölen kişinin 25-30 yaşlarında bir erkek olduğunu ve başından tabancayla vurulduğu saptandı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ve JASAT timleri cesedin bulunduğu bölgede geniş çaplı arama yaptı. Dedektörün kullanıldığı aramalarda ipucu arandı. Ölen kişinin ise üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olduğu belirtildi. Olayın aydınlatılması için jandarma bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarına başladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
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