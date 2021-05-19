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  4. Vatandaşlar yolda yürürken gördü! 30 günlük bebeği kaldırıma terk ettiler

Vatandaşlar yolda yürürken gördü! 30 günlük bebeği kaldırıma terk ettiler

19.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kaldırımda battaniyeye sarılarak terk edilmiş halde vatandaşlar tarafından bulunan bir aylık erkek bebek, polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hemşireler tarafından 'Maviş' ismi verilen bebeğin ailesini bulmak için polis çalışma başlattı.

Vatandaşlar yolda yürürken gördü! 30 günlük bebeği kaldırıma terk ettiler

Adana Merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi 16004 Sokak’taki vatandaşlar, kaldırımda battaniyeye sarılı halde bir erkek bebek olduğunu görünce polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bebeği kaldırımdan alıp Hürriyet Polis Merkezi’ne götürdü. Polislerin sahip çıktığı bebek, polis merkezine çağrılan ambulansla Meydan Çocuk Hastanesi’ne götürüldü.

30 GÜNLÜK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Hastanede yapılan kontrolde bebeğin sağlık probleminin olmadığı belirlendi. 30 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğe, gözlerinin renkli olması nedeniyle ‘Maviş’ ismi verildi. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Adana
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