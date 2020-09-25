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Vatandaşların korkulu rüyası olan azılı hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Yıllardır vatandaşın korkulu rüyası haline gelen iki azılı hırsız yakalandı.

Yıllardır vatandaşın korkulu rüyası haline gelen iki azılı hırsız yakalandı. Gasp, kapkaç, otodan hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kayıtları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şahısların, vatandaşları toplam 1 milyon TL’lik zarara uğrattığı öğrenildi.

Üç yıldan bu yana Tekirdağ ve İstanbul’da, banka takipli kapkaç, gasp, otodan hırsızlık gibi eylemleri gerçekleştirerek vatandaşların toplamda 1 milyon TL’sini çalan azılı hırsızlar 17 Eylül günü polis kontrolüne takıldı. Ekiplerce yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) ve UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) taramasında kimlikleri ortaya çıkan kişilerden Muharrem K.’nin 10 adet gasp ve nitelikli hırsızlık suçlarıyla birlikte 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasının, Akın Ş.’nin ise 13 adet gasp ve nitelikli hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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