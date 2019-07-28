HABER

Vatikan’da kayıp Orlandi için kazılan mezarlardan sonuç çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 20:18 | Son Güncelleme

İtalya'da 36 yıl önce kaybolan ve o dönem Roma'da hapiste olan Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla kaçırılarak rehin tutulduğu öne sürülen Emanuela Orlandi'nin bulunması için Vatikan'daki Teutonico Mezarlığı'nda yapılan çalışmalar tamamlandı - Orlandi ailesinin de hazır bulunduğu kazılarda yapılan morfolojik analizde Orlandi’ye ait bulguya rastlanmadı

VATİKAN (AA) - İtalya'da 36 yıl önce kaybolan ve o dönem Roma'da hapis yatan Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla kaçırıldığı öne sürülen Emanuela Orlandi'nin bulunması için Vatikan'daki Teutonico Mezarlığı'ndaki çalışmalar tamamlanırken, Orlandi'ye ilişkin bulguya rastlanmadı.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Prof. Giovanni Arcudi ve ekibi tarafından Vatikan’daki Teutonico Mezarlığı'nda Orlandi aile fertlerinin de bulunduğu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Buna göre, Prof. Arcudi ve ekibinin, yaptığı morfolojik inceleme sonucunda mezarda, 1800’lerin sonundan daha ileri bir döneme ait herhangi bir kemik yapısı bulunmadığı ifade edildi.

Orlandi ailesinin 70 kemiğin daha incelemeye tabi tutulması talebinin ise Prof. Arcudi ve ekibi tarafından mezardaki kemiklerin çok eski olması sebebiyle kabul edilmediği bildirildi.

Açıklamada, bazı iddiaların aksine Vatikan’ın, hem Vatikan surları içinde hem de İtalya nezdindeki Papalık Elçiliğinde yapılan operasyonlarda, Orlandi’nin kaybolmasına ilişkin gerçeği bulma arayışının tam iş birliği ve şeffaflık çerçevesinde sürdürdüğü kaydedildi.

- Emanuela Orlandi olayı

Babası Vatikan'da memur olan Emanuela Orlandi 15 yaşındayken 22 Haziran 1983'te esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Orlandi'nin, Papa 2. Jean Paul suikastının zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Emanuela Orlandi'nin yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerinin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılsa da geçen 36 yılda somut bir bulgu ortaya çıkmadı.

Olayla ilgili Vatikan, geçen nisan ayında iç soruşturma başlatma kararı almış. Emanuela Orlandi'nin kardeşi Pietro Orlandi, bunu "dönüm noktası" olarak nitelemişti.

İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...
Mardin’de orman yangını 6 mahalleyi tehdit ediyorMardin’de orman yangını 6 mahalleyi tehdit ediyor
Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıDüzce'deki su baskını ve toprak kayması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emanuela Orlandi Emanuela Orlandi olayı Vatikan

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Torbalı Belediye Başkanı oğlunu görevden aldı

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.