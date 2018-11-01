Vazelinin faydaları nelerdir? İşte vazelinin faydaları ve kullanım alanları

Vazelin, en çok cilt bakımı için kullandığımız bir petrol yan ürünüdür. Vazelin, güçlü nemlendirme özelliği ile el ve ayaklardaki çatlaklara iyi gelmesi nedeniyle özellikle tercih edilir. Fakat vazelinin birçok kullanım alanı vardır. Vazelinin ortaya çıkışı yaralara iyi gelmesi nedeniyledir. Biraz tesadüf bir olay bu faydalı ürünü hayatımıza kazandırmıştır. Peki vazelinin faydaları nelerdir? Yüze ve cilde faydaları nelerdir? Çatlaklara iyi gelir mi? Vazelinin kullanım alanları nelerdir? Bu makalemizde vazelin hakkında şu konulara değindik.

Vazelinin bulunuşu Vazelinin el, ayak ve cilt bakımı gibi birçok faydaları Vazelinin saç, tırnak bakımı gibi kullanım alanları Vazelin ile hazırlanmış doğal çözümler Vazelinin dikkat edilmesi zararları

VAZELİN NEDİR?

Robert Chesebrough, bu Amerikalı kimyager, vazelini keşfetmeden önce iflasın eşiğindeydi. 1859 yılında Pennsylvania'da petrol kuyularına incelemek üzere gidiyor. Fakat onu ileride meşhur edecek buluşu yani vazelini keşfediyor. Parafine benzer bir maddenin çalışanların işlerini ağırlaştırırken aynı zamanda yaralarına da iyi geldiğini gördü. Bunun üzerine numune aldığı bu maddeyi petrolden arındırarak vücuttaki yaralara iyi geldiğini gördüğü bu ürünü 1870’de Vazelin Petrol Jeli adıyla satışa sundu. Tabii ilk zamanlar, vazelini tanıtmak için ücretsiz olarak numunelerini dağıttı. Sonrasında ise Vaseline markası ortaya çıktı. Şimdi ise vazelin, faydaları ile birlikte birçok alanda kullanılmaktadır.