Vazelinin faydaları nelerdir? İşte vazelinin faydaları ve kullanım alanları

Vazelin, en çok cilt bakımı için kullandığımız bir petrol yan ürünüdür. Vazelin, güçlü nemlendirme özelliği ile el ve ayaklardaki çatlaklara iyi gelmesi nedeniyle özellikle tercih edilir. Fakat vazelinin birçok kullanım alanı vardır. Vazelinin ortaya çıkışı yaralara iyi gelmesi nedeniyledir. Biraz tesadüf bir olay bu faydalı ürünü hayatımıza kazandırmıştır. Peki vazelinin faydaları nelerdir? Yüze ve cilde faydaları nelerdir? Çatlaklara iyi gelir mi? Vazelinin kullanım alanları nelerdir? Bu makalemizde vazelin hakkında şu konulara değindik.
Vazelinin bulunuşu
Vazelinin el, ayak ve cilt bakımı gibi birçok faydaları
Vazelinin saç, tırnak bakımı gibi kullanım alanları
Vazelin ile hazırlanmış doğal çözümler
Vazelinin dikkat edilmesi zararları
VAZELİN NEDİR?
Robert Chesebrough, bu Amerikalı kimyager, vazelini keşfetmeden önce iflasın eşiğindeydi. 1859 yılında Pennsylvania'da petrol kuyularına incelemek üzere gidiyor. Fakat onu ileride meşhur edecek buluşu yani vazelini keşfediyor. Parafine benzer bir maddenin çalışanların işlerini ağırlaştırırken aynı zamanda yaralarına da iyi geldiğini gördü. Bunun üzerine numune aldığı bu maddeyi petrolden arındırarak vücuttaki yaralara iyi geldiğini gördüğü bu ürünü 1870’de Vazelin Petrol Jeli adıyla satışa sundu. Tabii ilk zamanlar, vazelini tanıtmak için ücretsiz olarak numunelerini dağıttı. Sonrasında ise Vaseline markası ortaya çıktı. Şimdi ise vazelin, faydaları ile birlikte birçok alanda kullanılmaktadır.
VAZELİNİN FAYDALARI
Vazelinin faydaları, ekonomik çözümler sunması nedeniyle özellikle kozmetik alanda daha çoktur. Vazelin esasında renksiz ve kokusuz bir yapısı olmasına rağmen günümüzde birçok farklı türleri mevcuttur. Parfümlü olanları ile birlikte aloe veralı olanı, E vitamin destekli ürünler ile cilde faydası daha da artmaktadır. Peki nedir vazelinin faydaları?
- Vazelin, cildi nemlendirerek çatlakları giderir. Cildi besleyen vazelin cilt kuruluğunu ve nasıl oluşumunu önler ve cildin daha parlak olmasını sağlar.
- Özellikle bilgisayar karşısında çok görülen dirsek ve diz kararması ile birlikte dirseklerde oluşan çatlaklar için vazelin kullanabilirsiniz.
- Vazelini aynı şekilde topuklarınızdaki çatlakları gidermek için de kullanabilirsiniz.
- Kış aylarında çok sık rastladığımız ellerimizdeki çatlaklar için vazelinin faydası çoktur. Nemlendirme özelliği ile çatlakları ve kırışıklıkları önleyen vazelin, aynı zamanda güneşin etkilerinden de aynı şekilde koruma sağlar.
- Tırnaklarının daha güçlü ve parlak olmasını istiyorsanız vazelin sürmeniz yeterli olacaktır.
- Az miktarda vazelini saçınıza sürüp iyice yedirdiğiniz zaman kırılmalar ve elektriklenmelerin önüne geçmek mümkün.
- Dudaklarınız hem daha parlak olmasını sağlamak hem de çatlamasını önlemek için vazelin sürebilirsiniz.
- Vazelin ile saçınızdaki bitten kurtulmak mümkün. Bunun için yapmanız gereken vazelini saçınızda sürmek ve 1 saat sonra bit tarağı ile saçlarınızı taramak.
- Vazelin sivilceyi yok eder fakat az miktarda kullanırsanız. Yoksa yağlı bir ürün olan vazelinin çok kullanılması sivilce oluşumuna neden olabilir.
- Vazelinin nemlendirmesi özelliği nedeniyle yüzünüzde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken çok fazla kullanmamak ve vazelini eriterek kullanmak. Böylece yüzünüzdeki gözenekler tıkanmamış, yüzünüz nemlenmiş olur.
- Vazelini bebeğinizdeki kızarıklık ve pişiklerin giderilmesi için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
- Göz altı kırışıklıklarını yok etmek için yatmadan önce ince bir tabaka vazelini sürebilirsiniz.
- Vazelini düzenli olarak kaş ve kirpiklerinize sürmeniz halinde kaşlarınız gürleşir ve dökülmesi önlenir, kirpikleriniz ise daha uzun ve parlak bir hal alır. Yatmadan önce sürülmesi halinde dökülen kaşların çıkmasını sağlar.
VAZELİNİN KULLANIM ALANLARI
- Vazelinin özellikle kozmetik alanda birçok faydası vardır. Cildi besleyen ve nemlendiren vazelin, diğer yandan saç, tırnak, el ve ayak bakımında da faydalıdır. Bunların dışında vazelinin bazı farklı kullanım alanları şöyledir;
- Kullandığınız parfümün daha kalıcı olmasını istiyorsanız vazelin kullanabilirsiniz. Parfümü sıkacağınız boyun bölgesi ve bilek kısmına ince bir tabaka vazelin sürmeniz parfümünüzün etkisinin daha uzun sürmesini sağlayacaktır.
- Ruj sürmeden önce dudaklarınıza süreceğiniz vazelin ile dudaklarınızın daha parlak görünecektir.
- Vazelin ile toz allığın karışımı kullanıldığı zaman daha parlak elmacık kemikleri görünümüne kavuşabilirsiniz.
- Yaraların iyileştirme özelliği vazelinin keşfedilmesinin sebebidir. Bu sebeple kurumuş olan yaralarınıza süreceğiniz vazelin ile yaranın yumuşamasını ve daha çabuk geçmesini sağlar.
- Suda çözünmeyen vazelin, güneş kremleri için daha uygun fiyatlı bir alternatif olabilir. Vazelin, sizi güneşten koruyarak bir yandan da bronzlaşmanızı sağlar.
- Saç boyanızı yapmadan önce vazelini, boyanın bulaşma ihtimali olan yerlere sürmeniz ile bunun önüne geçebilirsiniz. Özellikle alın, kulak, kulak üstü gibi yerlere süreceğiniz vazelin, boyanın bulaşmasını önler.
- Vazelini parmağınızda sıkışan yüzüğü çıkarmak için kullanabilirsiniz. Böylece kolaylıkla çıkan yüzük ile birlikte parmağınızdaki herhangi bir yaralanma önüne geçebilirsiniz.
- Evinizde kullandığınız herhangi bir üründe sıkışan kısımlara vazelin sürmeniz halinde daha rahat sökebilirsiniz. Elektrikli süpürge ve parçaları buna iyi bir örnektir.
- Vazelin, deri giysilerinizin parlak görünmesini sağlar. Özellikle deri ceket, ayakkabı ile birlikte çantalarınız daha parlak olacaktır.
- Vazelin ile daha uzun kirpiklere kavuşabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki haberden vazelin ile kirpik bakımı uygulaması nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.
VAZELİN İLE DOĞAL ÇÖZÜMLER
- Vazelin ile evinizde yapacağınız bazı karışımlar ile güneş yanığı, çürük ve morarmalar, burkulmalar, hemoroid, iltihap ve romatizma için doğal bir çözüm üretebilirsiniz.
- Güneş yanıklarınız için vazelin ve zeytinyağı ikilisi size iyi bir çözüm olacaktır. Bir kasede 2 yemek kaşığı kadar vazelin ve 1 çorba kaşığı zeytinyağını karıştırın. Güneş yanığınız olan yere, yanığın oluşumundan 3-4 gün sonra sürmeniz ile cildin yeniden canlanmasına ve yanığınızın geçmesine yardımcı olacaktır.
- Çürükler, morarmalar için ise vazelin ile birlikte kara kafes otu yaprağı karışımı faydalı olacaktır. 100 gram vazelini benmari yöntemi ile eritin. Sonra 30 gram kara kafes otu yaprağını içine ekleyin ve ısıtmaya devam edin. 10 dakika bu şekilde karıştırdıktan sonra on dakika soğumaya alın. Hava geçirmez bir kavanozda saklamanız gerekmekte karışımı. Çürük ve morarma olan bölgeye karışımı iyice yedirene kadar masaj yapın. Kan dolaşımını güçlendirecek karışım ile bu rahatsızlar giderilmiş olacaktır.
- Burkulma veya bükülmeler nedeniyle zor zamanlar yaşıyorsanız vazelin ve biber karışımı doğal çözümün size faydası olacaktır. 40 gram vazelin yine benmari yöntemi ile eritilir ve 2 gram karabiber ile karıştırılır. Sonra bu karışım ile burkulma yaşadığınız yere masaj yapın. Düzenli olarak kullanmanız halinde ağrılarınızın gittiğini gözlemleyeceksiniz.
- Hemoroid, birçok kişinin ciddi bir sorunudur. Bu rahatsızlık için vazelin ile birlikte bir krem hazırlayabilirsiniz. Gereken benmari ile eritilen 20 gram vazelin içine 2 kaşık arpa unu, 1 kaşık bal ve bir yumurta beyazını ekleyin ve karıştırın. Buzdolabında cam kavanozda sakladığınız bu karışımı ağrının olduğu yere sürünüz.
- Deride oluşan iltihaplar için vazelinin faydasını yukarıda anlatmıştık. Vazelin ve badem yağı karışımı ile iltihaplı bölgeye günde iki kez sürmenizin faydasını göreceksiniz.
- Vazelin ile karaağaç kabuğu karışımı, romatizma ağrılarınıza iyi gelecektir. Vazelini yine eritip içine çekilmiş olan karaağaç kabuğunu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Karışımın katılaşması için bekledikten sonra ağrıyan bölgeye günde iki kez masaj yaparak sürüyoruz. Analjezik (ağrı giderici) özelliği olan karaağaç kabuğu ve vazelin birleşimini faydasını göreceksiniz.
VAZELİNİN ZARARLARI
Her şeyde olduğu gibi vazelinin de bazı zararları olabilir. Başlıca çok miktarda vazelin kullanmanın yan etkileri görülür. Mesela yüzümüze çok fazla sürmemiz halinde gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna neden oluruz. Aynı zamanda kırışıklıklar için kullandığımız vazelin, fazla kullanımı sonucunda cildin erken yaşlanmasına neden olur. Yağlı bir cildiniz var ise vazelini yüze sürmemeniz gerekiyor. Ağız içinde vazelin kullanmamak gerekir. Makyaj çıkartmak için zaten yağlı olan bir ürünü kullanmak pek mantıklı değildir. Vazelin kullanımı sırasında göze kaçarsa tahrişe neden olabilir. Dikkatli ve dozunda kullanıldığı sürece vazelinin bir zararı yoktur.
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