Vazodaki çiçeklerin ömrünü uzatan yöntem! Çiçekleriniz artık hemen ölmeyecek

Vazodaki çiçeklerin ömrü genellikle kısa olur, ancak bu durum ufak müdahaleler ile değişebilir. Evinizi süsleyen ve size neşe veren çiçeklerin daha uzun süre canlı kalmasını sağlayacak yöntemler oldukça kolay. Bu ipuçları sayesinde çiçekleriniz, solmadan daha uzun süre tazeliğini koruyacak.

VAZODA EN TAZE ÇİÇEK SAKLAMA YÖNTEMİ

Suya yaklaşık bir çay kaşığı çamaşır suyu koymak. (1 litre suya bir çay kaşığı. Su miktarı az ise daha az ilave edin.)

Suya yaklaşık bir çay kaşığı şeker atmak.

Su tam doldurmamak.

İki günde bir sularını değiştirmek ve çiçeklerin altlarından 1 cm kadar kesmek.

Çamaşır suyu koymak istemeyenler diğer yöntemleri yapabilirler.