KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Vazodaki çiçeklerin ömrünü uzatan yöntem! Çiçekleriniz artık hemen ölmeyecek

    Vazodaki çiçeklerin ömrünü uzatan yöntem! Çiçekleriniz artık hemen ölmeyecek

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.07.2024 10:46
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Evinizi güzelleştiren çiçeklerin ömrünü uzatmak artık çok kolay. Basit ama etkili yöntemlerle çiçeklerinizin solmasını engelleyebilir, uzun süre tazeliklerini koruyabilirsiniz. Vazodaki çiçeklerin ömrünü uzatmanın püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Vazodaki çiçeklerin ömrünü uzatan yöntem! Çiçekleriniz artık hemen ölmeyecek

    Vazodaki çiçeklerin ömrü genellikle kısa olur, ancak bu durum ufak müdahaleler ile değişebilir. Evinizi süsleyen ve size neşe veren çiçeklerin daha uzun süre canlı kalmasını sağlayacak yöntemler oldukça kolay. Bu ipuçları sayesinde çiçekleriniz, solmadan daha uzun süre tazeliğini koruyacak.

    VAZODA EN TAZE ÇİÇEK SAKLAMA YÖNTEMİ

    iStock-1300699834

    Suya yaklaşık bir çay kaşığı çamaşır suyu koymak. (1 litre suya bir çay kaşığı. Su miktarı az ise daha az ilave edin.)

    Suya yaklaşık bir çay kaşığı şeker atmak.

    Su tam doldurmamak.

    iStock-664983652

    İki günde bir sularını değiştirmek ve çiçeklerin altlarından 1 cm kadar kesmek.

    Çamaşır suyu koymak istemeyenler diğer yöntemleri yapabilirler.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    'Doğum yaptıktan sonra cinsel hayatımda üzücü bir şey oldu''Doğum yaptıktan sonra cinsel hayatımda üzücü bir şey oldu'
    Anahtar Kelimeler:
    çiçek vazo
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

    Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.