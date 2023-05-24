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Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

24.05.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasında Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini duyuran Adalet Partisi lideri Vecdet Öz’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Seçim sonuçlarının ardından Sinan Oğan ile aralarında geçen konuşmayı aktaran Vecdet Öz "Sinan Oğan, Erdoğan'la görüşmeden önce bana 'Hocam AKP 49 buçuk aldı, Kemal bey geride, gelin AKP'yi destekleyelim, yönetimin içinde olalım.' dedi." ifadelerini kullandı.

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

14 Mayıs seçimlerinde adayların yeterli oy oranına ulaşamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması siyaset dünyasında önemli gelişmeler yaşanmasına neden oldu. Seçimlerin ikinci tura kalması ile birlikte Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını üstlendiği ATA İttifakı’nın da kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde ATA İttifakı’nın resmen dağıldığını açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini duyurmuştu. Öz, yaşanan bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir açıklama daha yaparak Sinan Oğan ile aralarında geçen bir diyalogu anlattı.

‘SİNAN OĞAN, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEDEN ÖNCE BANA DEDİ Kİ…’

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz sosyal medyada yayın yapan Zanka TV’ye katılarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir teklifle karşı karşıya kaldığımı söylemek istiyorum. Daha henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitmeden önce görüşmeden önce şu söylendi bana bizzat Sinan Oğan tarafından. Dedi ki; Hocam AKP yüzde 49 buçuk aldı, bizim oylarımızın çok az bir miktarı ile bu engeli aşması mümkün. Kemal Bey daha geride gelin biz yönetimin içinde olalım AKP ile işbirliği yapalım”

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Anahtar Kelimeler:
seçim Sinan Oğan

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