Vedat Bilgin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Vedat Bilgin oğlu kim? İşte hayatı ve kariyeri...

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adında iki yeni bakanlık kuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başına getirilen Vedat Bilgin'in biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Vedat Bilgin kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954 tarihinde Bayburt'ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlamış olan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" isimli çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlamıştır. York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer almıştır. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerini yürütmüştür. Pek çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır. 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babasıdır.
Vedat Bilgin, 2019 senesinde EYT'liler ile ilgili yaptığı bir açıklamayla gündem olmuştu. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında rapor hazırlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildiği pek çok basın ve yayın kuruluşu tarafından kamuoyuna duyurulan Prof. Dr. Vedat Bilgin’den şaşkınlık yaratan bir açıklama gelmişti.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamayı canlı yayında izleyiciler ile paylaşmıştı. Ahmet Hakan'ın aktardığına göre, Vedat Bilgin şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı tarafından EYT konusunda çalışma yapmak üzere görevlendirildiğim bilgisi doğru değildir. Kurulumuzun EYT ile ilgili bir rapor hazırladığı bilgisi tamamen yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden böyle bir talebi olmamıştır. Bunlar tamamen söylentiden ibarettir.”
İki çocuğu olan Vedat Bilgin'in oğlu Oğuzhan Bilgin Hande Bilgin ile evlidir. Oğuzhan Bilgin, siyaset bilimci ve sosyolog'dur. Ankara doğumludur ve Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirmiştir. Sonrasında ODTÜ Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olmuştur. University of York'ta sosyoloji alanında doktora yapmıştır. Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Beşeri Bilimler ve Sosyoloji alanında da uzmanlık görevinde bulunmuştur. Oğuzhan Bilgin'in yayınlanmış bazı çalışmaları şöyledir:
TÜRKİYE'DE EMEĞİN KRİZİNİN BOYUTLARI.O Bilgin
Journal of Sociological Studies/Sosyoloji Konferanslari
THE DIMENSIONS OF THE CRISIS OF LABOR IN TURKEYO Bilgin
Sosyoloji Konferansları, 205-223
The Analysıs Of The Constıtutıonal Amendments And Dıscussıons On The 2017 Presıdentıal System Referandum As An Example For The Problems Of Turkey Polıtıcal Culture O BİLGİN
Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 53-66
An analysis of the rise of the new Islamic entrepreneurial elite as an economic and political power in Turkey: the cases of MÜSİAD and TUSKONO Bilgin
University of York
Kültürel Yabancılaşma Bağlamında Türkiye’de İsim Verme Pratiklerinin Değişimi ve Popüler Kültür Figürleri O BİLGİN
Milli Folklor 16 (125), 177-187
Türk Milliyetçiliği ve Kemalizm Meselesi: Hegemonya, Asimilasyon, Mücadele O Bilgin
Akademik Hassasiyetler 5 (10), 331-360
KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI O Bilgin
Akademik Hassasiyetler 6 (12), 1-23
BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE İŞÇİ SINIFININ OLUŞUM SORUNLARI VE ORHAN KEMAL THE ISSUES OF THE FORMATION OF WORKING CLASS ON THE FERTILE LAND AND ORHAN KEMAL O Bilgin