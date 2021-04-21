Vedat Bilgin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Vedat Bilgin oğlu kim? İşte hayatı ve kariyeri...

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adında iki yeni bakanlık kuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başına getirilen Vedat Bilgin'in biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Vedat Bilgin kimdir, nereli ve kaç yaşında? VEDAT BİLGİN KİMDİR? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954 tarihinde Bayburt'ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlamış olan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" isimli çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlamıştır. York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer almıştır. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerini yürütmüştür. Pek çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır. 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babasıdır.

Vedat Bilgin, 2019 senesinde EYT'liler ile ilgili yaptığı bir açıklamayla gündem olmuştu. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında rapor hazırlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildiği pek çok basın ve yayın kuruluşu tarafından kamuoyuna duyurulan Prof. Dr. Vedat Bilgin’den şaşkınlık yaratan bir açıklama gelmişti. "BÖYLE BİR TALEBİ OLMADI" Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamayı canlı yayında izleyiciler ile paylaşmıştı. Ahmet Hakan'ın aktardığına göre, Vedat Bilgin şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı tarafından EYT konusunda çalışma yapmak üzere görevlendirildiğim bilgisi doğru değildir. Kurulumuzun EYT ile ilgili bir rapor hazırladığı bilgisi tamamen yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden böyle bir talebi olmamıştır. Bunlar tamamen söylentiden ibarettir.” VEDAT BİLGİN OĞLU OĞUZHAN BİLGİN KİMDİR? İki çocuğu olan Vedat Bilgin'in oğlu Oğuzhan Bilgin Hande Bilgin ile evlidir. Oğuzhan Bilgin, siyaset bilimci ve sosyolog'dur. Ankara doğumludur ve Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirmiştir. Sonrasında ODTÜ Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olmuştur. University of York'ta sosyoloji alanında doktora yapmıştır. Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Beşeri Bilimler ve Sosyoloji alanında da uzmanlık görevinde bulunmuştur. Oğuzhan Bilgin'in yayınlanmış bazı çalışmaları şöyledir: