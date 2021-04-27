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Vefa destek grubuna nasıl girilir? Vefa destek grubuna nasıl başvuru yapılır?

27.04.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları ve gereksinimleri Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Tam kapanma sonrası sokağa çıkamayacak 65 yaş üstü vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Grubu başvurularını belirlenen numara üzerinden yapabiliyor. Peki, Vefa destek grubuna nasıl girilir? Vefa destek grubuna nasıl başvuru yapılır?

Vefa destek grubuna nasıl girilir? Vefa destek grubuna nasıl başvuru yapılır?

Kentlerdeki Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Polis, Jandarma, Bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri, vatandaşların evlerine götürüyor.

VEFA DESTEK GRUBUNA NASIL GİRİLİR? VEFA DESTEK GRUBUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubuna başvurular çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Vefa Sosyal Destek Grubu’na 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerinden ulaşılabiliyor.

VATANDAŞLARIN KAPISINA KADAR HİZMET GÖTÜRÜLÜYOR

Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan grup üyeleri, gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri, vatandaşların evlerine götürüp elden teslim ediyor.

GRUPTA HANGİ KURUMLAR VE KAÇ KİŞİ GÖREV YAPIYOR?

Yukarıdaki kategoriye giren vatandaşların ihtiyacı olması halinde ve de özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamaları için Vali/Kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Gruplar il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil topum kuruluşları temsilcilerinden meydana geliyor. Gruplarda 30 bin 774 aktif kullanıcı hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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