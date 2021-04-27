Vefa destek grubuna nasıl girilir? Vefa destek grubuna nasıl başvuru yapılır?

Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan grup üyeleri, gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri, vatandaşların evlerine götürüp elden teslim ediyor.

GRUPTA HANGİ KURUMLAR VE KAÇ KİŞİ GÖREV YAPIYOR?

Yukarıdaki kategoriye giren vatandaşların ihtiyacı olması halinde ve de özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamaları için Vali/Kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Gruplar il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil topum kuruluşları temsilcilerinden meydana geliyor. Gruplarda 30 bin 774 aktif kullanıcı hizmet veriyor.

