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Vefat eden annesinden kalan halıyı yıkamaya verdi, içinden 600 bin liralık altın çıktı

21.11.2023 20:12 | Son Güncelleme:
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Giresun'da yıkama fabrikasına bırakılan bir halının içinden 600 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası çıktı. Firma sahipleri halıyı bırakan kişiyi arayarak durumu bildirdi. Halının müşterinin vefat eden annesinden kaldığı ortaya çıktı.

Vefat eden annesinden kalan halıyı yıkamaya verdi, içinden 600 bin liralık altın çıktı

Giresun'da bir kişi, vefatından bir süre önce annesinden aldığı halıyı yıkatmak için Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki firmaya getirdi. İşletme sahibi Hatice Özdemir, müşterinin bıraktığı halıyı yıkamak için açtığında içinde çanta buldu.

HALIDAN ÇIKAN ALTIN DOLU ÇANTAYI ÖNCE ÇÖPE ATMIŞ

Çantada çeşitli ziynet eşyalarının olduğunu gören Hatice ve eşi Yılmaz Özdemir, müşteriye cep telefonundan ulaşarak durumu anlattı. Müşteri, kısa süre sonra halı yıkama firmasına gelerek içinde altın olan çantayı teslim aldı. Hatice Özdemir halıyı yıkamak için açtığında bulduğu bel çantasını önce çöpe attığını söyledi.

Sonra çantanın içine bakmaya karar vererek çöpten geri aldığını belirten Özdemir, "Ziynet eşyalarını görünce çok şaşırdık. Müşterimizi arayarak bilgilendirme yaptık, 'Sizden halı almıştık, içerisinden bel çantası çıktı' dedim. Bana, 'Hiçbir bilgim yok ama ben halıyı annemden almıştım, annem de bir yıl önce vefat etti' dedi." ifadelerini kullandı.

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SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Özdemir, müşterisine, annesinin ziynet eşyası olup olmadığını sorduğunu anlatarak, "Müşterimiz, 'Vardı ama bulamadık' dedi. 'Emanetiniz bizde, gelip alabilirsiniz' dedim, müşteri de şaşırdı." diye konuştu.

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ESNAFA PLAKET VERİLDİ

Çantada, mendile sarılı bilezik, küpe ve kolye gibi çeşitli ziynet eşyaları olduğunu aktaran Özdemir, "Yaklaşık 600 bin liralık ziynet eşyası vardı. O paranın yarısı kadar ihtiyacımız vardı, rabbim iki katını yolladı ama haramdı bu. Belki Allah'ım bizi sınadı, denedi. Bir an bile almayı düşünmedik, belki alsaydık o kişilerin haberi bile yoktu. Benim 4 çocuğum var, Allah hep helal lokma yedirmek nasip etsin." dedi.

Öte yandan Giresun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Hatice ve Yılmaz Özdemir çiftine duyarlı davranışlarından dolayı plaket verdi.

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Giresun Altın
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